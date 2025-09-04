एबीवीपी सदस्य पुष्पेंद्र बाजपेई ने जोर देकर कहा कि विद्यार्थी परिषद केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक परिवार है जो शैक्षिक मूल्यों पर काम करता है। उन्होंने कहा, "हमारा संगठन दुनिया का सबसे बड़ा और अनुशासित संगठन है, जो एक शैक्षिक परिवार की कल्पना करता है।" यह बयान सीधे तौर पर ओपी राजभर की राजनीति और उनके फैसलों को चुनौती देने के रूप में देखा जा रहा है। एबीवीपी सदस्य पुष्पेंद्र बाजपेई ने ओपी राजभर को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा, "ओम प्रकाश राजभर खुद गुंडा हैं और गुंडई के दम पर सरकार में आए हैं। जीवनभर गुंडई करने वाला, जाति की राजनीति करने वाला, आज हमें गुंडा कह रहा है।"