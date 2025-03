UP इन शहरों से नेपाल के लिए चलेंगी AC बसें, दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होगा रोटी-बेटी का रिश्ता

UP to Nepal Bus: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल जाने के लिए यात्रा को सुगम बनाने की योजना बनाई है। भारत और नेपाल के बीच रिश्तों की प्रगाढ़ता को मजबूत करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बसें चलाई जाएंगी। आइए बताते हैं ये बसें प्रदेश में कहां-कहां से खुलेंगी और कौन-कौन से जिले जुड़ेंगे ?

लखनऊ•Mar 28, 2025 / 08:24 pm• Nishant Kumar

UP to Nepal

UP to Nepal Via Gorakhpur Bus Service: आदि-अनादि काल से भारत और नेपाल के बीच चली आ रही रोटी-बेटी के संबंध अब और प्रगाढ़ होने वाला है। दोनों देशों के बीच यात्रियों की सुविधा, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बसें चलाई जाएंगी। इससे दोनों देशों के बीच रिश्तों में मजबूती के साथ-साथ बहुआयामी विकास होंगे।