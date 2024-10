Lucknow Air Pollution: NCR के बाद अब Lucknow में बढ़ा वायु प्रदूषण का खतरा, जारी हुआ अलर्ट

Lucknow Air Pollution: दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण का संकट अब लखनऊ तक पहुंच गया है। जैसे-जैसे तापमान गिरता जा रहा है, लखनऊ में भी हवा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वायु प्रदूषण विशेषज्ञों के अनुसार, राजधानी में तापमान के गिरते ही वायु प्रदूषण की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंचने का खतरा है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। Lucknow air pollution After NCR, Lucknow on high alert for air pollution