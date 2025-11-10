AK-47 लेकर चलने वाली लखनऊ की महिला डॉक्टर गिरफ्तार, फरीदाबाद के आतंकी डॉक्टर की गर्लफ्रेंड, 4 राज्यों में फैला नेटवर्क

AK 47 lucknow woman doctor arrested: लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन शाहिद को जम्मू–कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। शाहीन की कार से AK-47 राइफल, जिंदा कारतूस और कई संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार शाहीन, फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील की सहयोगी और गर्लफ्रेंड थी, जिसकी कार वह भी इस्तेमाल करता था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि शाहीन के संपर्क पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े नेटवर्क से थे।