AK-47 लेकर चलने वाली लखनऊ की महिला डॉक्टर गिरफ्तार, फरीदाबाद के आतंकी डॉक्टर की गर्लफ्रेंड, 4 राज्यों में फैला नेटवर्क

AK-47 लेकर चलने वाली लखनऊ की महिला डॉक्टर गिरफ्तार | AI Generated Image
AK 47 lucknow woman doctor arrested: लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन शाहिद को जम्मू–कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। शाहीन की कार से AK-47 राइफल, जिंदा कारतूस और कई संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार शाहीन, फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील की सहयोगी और गर्लफ्रेंड थी, जिसकी कार वह भी इस्तेमाल करता था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि शाहीन के संपर्क पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े नेटवर्क से थे।
डॉ. शाहीन शाहिद का नाम फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा पाया गया है, जहां वह किसी शैक्षणिक प्रोजेक्ट या हेल्थ सर्विस से संबंधित भूमिका में थीं। एजेंसियां अब यह पता लगाने में लगी हैं कि क्या यूनिवर्सिटी के माध्यम से किसी प्रकार का आतंकी फंडिंग नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। शाहीन की कॉल डिटेल्स, बैंकिंग डेटा और कश्मीर-दिल्ली यात्राओं की पूरी निगरानी की जा रही है ताकि आतंकी मॉड्यूल की जड़ों तक पहुंचा जा सके।
शुरुआत सहारनपुर से हुई गिरफ्तारियों के बाद हुई। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 7 नवंबर को डॉ. आदिल अहमद को पकड़ा, जो अनंतनाग का रहने वाला है। CCTV फुटेज में वह श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन वाले पोस्टर लगाते हुए दिखाई दिया। पूछताछ में उसने फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल शकील का नाम बताकर जांच की दिशा बदल दी।
डॉ. मुजम्मिल शकील तीन महीने से फरीदाबाद के धौज गांव में किराये पर एक कमरा लिए हुए था, जहां वह रहता नहीं था बल्कि केवल सामान रखता था। रविवार को हुए छापे में पुलिस ने करीब 360 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की, जो अमोनियम नाइट्रेट होने की आशंका है। साथ ही एक असॉल्ट राइफल, तीन मैगजीन, 83 कारतूस, एक पिस्टल, आठ राउंड, टाइमर, बैटरी और अन्य डिवाइसेज मिले हैं, जो बड़े पैमाने की आतंकी साजिश की ओर इशारा करते हैं।
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने खुलासा किया है कि अभी तक इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े सात लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इनके कब्जे से कुल 2900 किलो IED तैयार करने की सामग्री बरामद हो चुकी है। यह मॉड्यूल सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड चैनलों के जरिए विदेशी हैंडलर्स के निर्देशों पर काम करता था। इनके द्वारा लखनऊ, दिल्ली के कई इलाकों की रेकी भी की गई थी।
जांच एजेंसियां अब लखनऊ, अलीगढ़, दिल्ली, फरीदाबाद और कश्मीर के बीच फैले नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में लगी हैं। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में इस मॉड्यूल से जुड़े और भी कई संदिग्धों की भूमिका सामने आ सकती है, जिन पर अगला एक्शन संभव है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग