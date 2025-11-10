Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

AK-47 लेकर चलने वाली लखनऊ की महिला डॉक्टर गिरफ्तार, फरीदाबाद के आतंकी डॉक्टर की गर्लफ्रेंड, 4 राज्यों में फैला नेटवर्क

Lucknow News: लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से AK-47 और संदिग्ध सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है। वह फरीदाबाद के आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील की सहयोगी और गर्लफ्रेंड बताई जा रही है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohd Danish

Nov 10, 2025

ak 47 lucknow woman doctor arrested terror module faridabad kashmir

AK-47 लेकर चलने वाली लखनऊ की महिला डॉक्टर गिरफ्तार | AI Generated Image

AK 47 lucknow woman doctor arrested: लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन शाहिद को जम्मू–कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। शाहीन की कार से AK-47 राइफल, जिंदा कारतूस और कई संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार शाहीन, फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील की सहयोगी और गर्लफ्रेंड थी, जिसकी कार वह भी इस्तेमाल करता था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि शाहीन के संपर्क पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े नेटवर्क से थे।

जांच में हाई-प्रोफाइल कनेक्शन और यूनिवर्सिटी का एंगल

डॉ. शाहीन शाहिद का नाम फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा पाया गया है, जहां वह किसी शैक्षणिक प्रोजेक्ट या हेल्थ सर्विस से संबंधित भूमिका में थीं। एजेंसियां अब यह पता लगाने में लगी हैं कि क्या यूनिवर्सिटी के माध्यम से किसी प्रकार का आतंकी फंडिंग नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। शाहीन की कॉल डिटेल्स, बैंकिंग डेटा और कश्मीर-दिल्ली यात्राओं की पूरी निगरानी की जा रही है ताकि आतंकी मॉड्यूल की जड़ों तक पहुंचा जा सके।

सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल ने खोला बड़ा राज

शुरुआत सहारनपुर से हुई गिरफ्तारियों के बाद हुई। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 7 नवंबर को डॉ. आदिल अहमद को पकड़ा, जो अनंतनाग का रहने वाला है। CCTV फुटेज में वह श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन वाले पोस्टर लगाते हुए दिखाई दिया। पूछताछ में उसने फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल शकील का नाम बताकर जांच की दिशा बदल दी।

फरीदाबाद में मुजम्मिल के ठिकाने से भारी विस्फोटक बरामद

डॉ. मुजम्मिल शकील तीन महीने से फरीदाबाद के धौज गांव में किराये पर एक कमरा लिए हुए था, जहां वह रहता नहीं था बल्कि केवल सामान रखता था। रविवार को हुए छापे में पुलिस ने करीब 360 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की, जो अमोनियम नाइट्रेट होने की आशंका है। साथ ही एक असॉल्ट राइफल, तीन मैगजीन, 83 कारतूस, एक पिस्टल, आठ राउंड, टाइमर, बैटरी और अन्य डिवाइसेज मिले हैं, जो बड़े पैमाने की आतंकी साजिश की ओर इशारा करते हैं।

विदेशी हैंडलर्स के इशारों पर चल रहा था पूरा मॉड्यूल

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने खुलासा किया है कि अभी तक इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े सात लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इनके कब्जे से कुल 2900 किलो IED तैयार करने की सामग्री बरामद हो चुकी है। यह मॉड्यूल सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड चैनलों के जरिए विदेशी हैंडलर्स के निर्देशों पर काम करता था। इनके द्वारा लखनऊ, दिल्ली के कई इलाकों की रेकी भी की गई थी।

चार राज्यों में फैला नेटवर्क, कई और गिरफ्तारियां संभव

जांच एजेंसियां अब लखनऊ, अलीगढ़, दिल्ली, फरीदाबाद और कश्मीर के बीच फैले नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में लगी हैं। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में इस मॉड्यूल से जुड़े और भी कई संदिग्धों की भूमिका सामने आ सकती है, जिन पर अगला एक्शन संभव है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 06:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / AK-47 लेकर चलने वाली लखनऊ की महिला डॉक्टर गिरफ्तार, फरीदाबाद के आतंकी डॉक्टर की गर्लफ्रेंड, 4 राज्यों में फैला नेटवर्क

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली में ब्लॉस्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट, अयोध्या, मथुरा और काशी में पुलिस की पैनी नजर

लखनऊ

अखिलेश यादव ने खजांची का 9वां बर्थ-डे मनाया, बोले- जब तक बीजेपी सत्ता में तब तक मनाते रहेंगे

लखनऊ

आज का तापमान, कल का मौसम : गोरखपुर रहा सबसे गर्म और इटावा का तापमान सबसे न्यूनतम

लखनऊ

‘सफेद कॉलर’ वालों का काला काम; कौन हैं 1 हफ्ते में केमिकल्स और राइफल के साथ गिरफ्तार हुए चारों डॉक्टर?

crime news who are four doctors arrested in one week with chemicals and rifle up
लखनऊ

योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब यूपी के सभी स्कूलों में रोजाना वंदे मातरम् का अनिवार्य गायन होगा

प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम् का अनिवार्य (फोटो सोर्स : Electricity Employees Organization )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.