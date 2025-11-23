‘सपा के नेता वही पेड़ लगाते…जिसका फल स्वयं खा सके’, पीएम पर की गई अखिलेश यादव की टिप्पणी अशोभनीय : एके शर्मा

पीएम मोदी पर की गई अखिलेश की टिप्पणी को एके शर्मा ने बताया अशोभनीय, PC- IANS
लखनऊ : समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र को लेकर की गई टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश के मंत्री एके शर्मा ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे अत्यंत अशोभनीय और दुखद बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की उम्र पर ऐसी टिप्पणी राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ है।
मंत्री एके शर्मा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की उम्र चाहे जो हो, लेकिन उनकी ऊर्जा, समर्पण और कार्यशैली आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। हम प्रधानमंत्री मोदी की सेहत और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका कमिटमेंट और एनर्जी अक्सर युवाओं से भी ज्यादा होती है।
शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं और उनका विजन भारत को आगे ले जा रहा है। हम प्रभु से कामना करेंगे कि पीएम मोदी 2047 ही नहीं, बल्कि उससे भी आगे तक ऊर्जा के साथ देश का नेतृत्व करें।
सपा प्रमुख पर कटाक्ष करते हुए मंत्री एके शर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता केवल वही पेड़ लगाते हैं, जिसका फल उन्हें स्वयं मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा को देश की प्रगति और जनता के हितों में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता परिवारवाद है। इसके विपरीत भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी हर नागरिक के भविष्य के लिए कार्य करते हैं।
मंत्री एके शर्मा ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य देश को खुशहाल और विकसित बनाना है। उन्होंने कहा कि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारत 14वीं अर्थव्यवस्था से उभरकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन यह पीएम मोदी के विजन से संभव हुआ है।
राज्य में बीते छह वर्षों से बिजली की दरों में बढ़ोतरी न होने पर मंत्री ने प्रदेश की जनता और बिजली उपभोक्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि लगातार बेहतर प्रबंधन का परिणाम है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी कीमतें न बढ़ी हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें पिछले छह साल से स्थिर हैं। यह जनता के सहयोग और विभाग के कर्मचारियों की मेहनत से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि उपभोक्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के सुचारू और सस्ती बिजली मिलती रहे।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग