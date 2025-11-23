‘सपा के नेता वही पेड़ लगाते…जिसका फल स्वयं खा सके’, पीएम पर की गई अखिलेश यादव की टिप्पणी अशोभनीय : एके शर्मा

राज्य में बीते छह वर्षों से बिजली की दरों में बढ़ोतरी न होने पर मंत्री ने प्रदेश की जनता और बिजली उपभोक्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि लगातार बेहतर प्रबंधन का परिणाम है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी कीमतें न बढ़ी हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें पिछले छह साल से स्थिर हैं। यह जनता के सहयोग और विभाग के कर्मचारियों की मेहनत से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि उपभोक्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के सुचारू और सस्ती बिजली मिलती रहे।