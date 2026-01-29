‘बात सिर्फ नियम की नहीं, नीयत की भी’, UGC के नए नियमों पर रोक लगने के बाद ये क्या बोल गए अखिलेश यादव?

UGC के नए नियमों पर SC के रोक लगाने के बाद बृजभूषण सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ''माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC के नए नियमों पर रोक लगाया जाना न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोर्ट ने स्वयं माना कि इन नियमों से भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संविधान, समानता और छात्रों के अधिकार सर्वोपरि हैं। सत्यमेव जयते!''