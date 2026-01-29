‘बात सिर्फ नियम की नहीं, नीयत की भी’, UGC के नए नियमों पर रोक लगने के बाद ये क्या बोल गए अखिलेश यादव?

UGC के नए नियमों पर SC के रोक लगाने के बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान। फोटो सोर्स-IANS
Akhilesh Yadav On UGC New Rules Row: पिछले कई दिनों से जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि इन नियमों के दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
मामले को गंभीर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को नोटिस जारी किया है और 19 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। UGC के नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगली सुनवाई भी 19 मार्च को ही होगी।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। राज्य के कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया।
अखिलेश यादव ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, '' सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, माननीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है। कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और भाव भी। बात सिर्फ नियम नहीं, नीयत की भी होती है। ना किसी का उत्पीड़न हो, ना किसी के साथ अन्याय ना किसी पर जुल्म-ज्यादती हो, न किसी के साथ नाइंसाफी।''
UGC के नए नियमों पर SC के रोक लगाने के बाद बृजभूषण सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ''माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC के नए नियमों पर रोक लगाया जाना न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोर्ट ने स्वयं माना कि इन नियमों से भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संविधान, समानता और छात्रों के अधिकार सर्वोपरि हैं। सत्यमेव जयते!''
