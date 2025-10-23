दीपावली से क्रिसमस तक पहुंची राजनीति! अखिलेश के बयान ने बदल दिया यूपी में चुनावी एजेंडा; सीएम योगी ने बढ़ाई सियासी गर्मी

अखिलेश यादव के इस बयान से समाजवादी पार्टी में भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। सपा के कई वरिष्ठ नेता खुद को रक्षात्मक मुद्रा में पाए जा रहे हैं। भाजपा के हर हमले का जवाब देना अब सपा के लिए भारी पड़ रहा है। पार्टी के नेता मुद्दे को समझाने के बजाय रोकथाम की राजनीति में उलझे हैं। इससे सपा के लिए न केवल नैरेटिव बनाना कठिन हो गया है, बल्कि उसका पारंपरिक वोट बैंक भी असमंजस में दिख रहा है।