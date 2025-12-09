‘मुसलमानों को किया जा रहा टारगेट’, अखिलेश यादव की खरी-खरी, बोले- SIR के लिए BLO को ट्रेनिंग नहीं दी गई

अखिलेश यादव ने कहा, "असली SIR और सुधार चुनाव आयोग में जरूरी हैं। ये कमियां इतनी ज्यादा क्यों हैं? मुझे समझ नहीं आता कि राज्य सरकार मैपिंग कैसे कर रही है। इस पर चुनाव आयोग को ध्यान देने की आवश्यकता है।" अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि 5 करोड़ लोगों को फिर से फॉर्म भरने होंगे। यह सामान्य नहीं है। रामपुर में एक महिला ने अपने बेटों के लिए फॉर्म भरे हैं जो राज्य में नहीं हैं, और उसे ऐसा करने का अधिकार है। किसी भी BLO को ट्रेनिंग नहीं दी गई है। BLO को यह भी नहीं पता कि कौन सा फॉर्म देना है।