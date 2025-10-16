प्रेमानंदजी और अखिलेश यादव की विशाल होर्डिंग, लिखा- उनका आशीर्वाद ही हमारी पहचान; तस्वीर ने खींचा सबका ध्यान

Akhilesh Yadav Premanand Maharaj Hoarding in Lucknow: लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर बुधवार रात एक ऐसी होर्डिंग लगाई गई जिसने शहर भर में चर्चा छेड़ दी। इस पोस्टर में संत प्रेमानंद महाराज और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीरें एक साथ नजर आ रही हैं। होर्डिंग पर लिखा है- “हे प्रभु, दीजिए ऐसी कृपा की छांव, फिर खिले प्रेमानंद जी के मुख पर मुस्कान की छांव… उनका आशीर्वाद ही हमारी पहचान, समाजवादी परिवार करता है प्रार्थना दिन-रात।” यह पोस्टर सपा कार्यकर्ताओं रूमेश यादव और सुजीत यादव द्वारा लगवाया गया है।