2027 में यूपी की जनता भाजपा को डिटेंशन सेंटर भेज देगी, अखिलेश यादव का बड़ा बयान

2027 के लिए समाजवादी पार्टी का एजेंडा (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
UP 2027: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश की जनता अब बदलाव के मूड में है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा अन्याय और अधर्म के रास्ते पर चल रही है, इसलिए जनता उसे लोकतांत्रिक तरीके से “डिटेंशन सेंटर” भेजने की तैयारी कर चुकी है।
लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने जनहित के किसी भी मुद्दे पर ठोस काम नहीं किया और प्रदेश की व्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है।
अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बर्बाद हो चुकी हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज की हालत खराब है और आम आदमी को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। शिक्षा व्यवस्था की स्थिति भी चिंताजनक है, जहां सरकारी स्कूल और कॉलेज संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। हर विभाग में कमीशनखोरी और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है।
सपा अध्यक्ष ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। किसान, नौजवान, महिलाएं और गरीब—सभी वर्ग संकट में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को न तो उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है और न ही समय पर खाद, बीज और सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो पा रही है। युवाओं के मुद्दे पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर लगातार घटते जा रहे हैं। पढ़े-लिखे नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हैं, लेकिन सरकार केवल आंकड़ों और दावों की राजनीति कर रही है।
अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है और जब भी कमजोर होती है, तो और ज्यादा साम्प्रदायिक हो जाती है। उन्होंने भाजपा नेताओं को “आरोपजीवी” बताते हुए कहा कि उनका काम केवल समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाना है, जबकि जनता के असली मुद्दों से उनका कोई सरोकार नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एक पूंजीवादी पार्टी है, जो केवल बड़े पूंजीपतियों के हित में काम करती है। बैंकों का कर्ज माफ कराने से लेकर सरकारी नीतियों तक, सब कुछ चंद बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए किया जा रहा है। आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा।
सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा झूठ बोलने वाली पार्टी है। चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों को भुला दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जनता अब भाजपा के झूठे वादों को पहचान चुकी है और आगामी चुनाव में इसका जवाब देगी।
अखिलेश यादव ने कहा कि सत्य का रास्ता ही धर्म का रास्ता है और न्याय के रास्ते पर चलकर ही समाज में सबको सम्मान मिल सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अन्याय और अत्याचार कर रही है और लोगों को अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी, वैसे ही बुलडोजर का पता नहीं चलेगा। यह टिप्पणी उन्होंने कानून व्यवस्था और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए की।
अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। सपा विकास, नौकरी और रोजगार की बात करती है, न कि नकारात्मक और विभाजनकारी राजनीति। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकास कार्य हुए थे।
उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों, नौजवानों, गरीबों और महिलाओं के हित में ठोस फैसले लिए जाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जाएंगे और गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी जो वादा करती है, उसे पूरा करती है।
अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के कार्यकाल की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सपा सरकार में महिलाओं को पेंशन दी गई थी। छात्राओं के लिए कन्या विद्या धन योजना शुरू की गई थी। बहन-बेटियों की सुरक्षा के लिए 1090 वूमेन पावर लाइन की शुरुआत की गई थी।
इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी, जिससे आपातकालीन स्थितियों में लोगों को समय पर मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम होगी और पार्टी उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे मतदाता सूची को लेकर पूरी सतर्कता बरतें। उन्होंने निर्देश दिया कि हर पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में जुड़वाया जाए। इसके लिए फॉर्म-6 भरकर 6 फरवरी से पहले हर नए और छूटे हुए मतदाता का नाम जुड़वाने का अभियान चलाया जाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि भाजपा की कथित हेराफेरी से सावधान रहना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एक बेईमान पार्टी है और सत्ता बचाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग