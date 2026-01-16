16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

2027 में यूपी की जनता भाजपा को डिटेंशन सेंटर भेज देगी, अखिलेश यादव का बड़ा बयान

BJP vs SP; समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीतियों से प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ा है।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 16, 2026

2027 के लिए समाजवादी पार्टी का एजेंडा (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

2027 के लिए समाजवादी पार्टी का एजेंडा (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)


UP 2027: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश की जनता अब बदलाव के मूड में है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा अन्याय और अधर्म के रास्ते पर चल रही है, इसलिए जनता उसे लोकतांत्रिक तरीके से “डिटेंशन सेंटर” भेजने की तैयारी कर चुकी है।

लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने जनहित के किसी भी मुद्दे पर ठोस काम नहीं किया और प्रदेश की व्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल

अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बर्बाद हो चुकी हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज की हालत खराब है और आम आदमी को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। शिक्षा व्यवस्था की स्थिति भी चिंताजनक है, जहां सरकारी स्कूल और कॉलेज संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। हर विभाग में कमीशनखोरी और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है।

महंगाई और बेरोजगारी से हर वर्ग परेशान

सपा अध्यक्ष ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। किसान, नौजवान, महिलाएं और गरीब—सभी वर्ग संकट में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को न तो उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है और न ही समय पर खाद, बीज और सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो पा रही है। युवाओं के मुद्दे पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर लगातार घटते जा रहे हैं। पढ़े-लिखे नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हैं, लेकिन सरकार केवल आंकड़ों और दावों की राजनीति कर रही है।

भाजपा पर नफरत की राजनीति का आरोप

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है और जब भी कमजोर होती है, तो और ज्यादा साम्प्रदायिक हो जाती है। उन्होंने भाजपा नेताओं को “आरोपजीवी” बताते हुए कहा कि उनका काम केवल समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाना है, जबकि जनता के असली मुद्दों से उनका कोई सरोकार नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एक पूंजीवादी पार्टी है, जो केवल बड़े पूंजीपतियों के हित में काम करती है। बैंकों का कर्ज माफ कराने से लेकर सरकारी नीतियों तक, सब कुछ चंद बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए किया जा रहा है। आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा।

‘भाजपा झूठे वादों की पार्टी’

सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा झूठ बोलने वाली पार्टी है। चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों को भुला दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जनता अब भाजपा के झूठे वादों को पहचान चुकी है और आगामी चुनाव में इसका जवाब देगी।

‘सत्य और न्याय का रास्ता ही धर्म’

अखिलेश यादव ने कहा कि सत्य का रास्ता ही धर्म का रास्ता है और न्याय के रास्ते पर चलकर ही समाज में सबको सम्मान मिल सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अन्याय और अत्याचार कर रही है और लोगों को अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी, वैसे ही बुलडोजर का पता नहीं चलेगा। यह टिप्पणी उन्होंने कानून व्यवस्था और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए की।

2027 के लिए समाजवादी पार्टी का एजेंडा

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। सपा विकास, नौकरी और रोजगार की बात करती है, न कि नकारात्मक और विभाजनकारी राजनीति। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकास कार्य हुए थे।

उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों, नौजवानों, गरीबों और महिलाओं के हित में ठोस फैसले लिए जाएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जाएंगे और गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी जो वादा करती है, उसे पूरा करती है।

पिछली सपा सरकार की योजनाओं का उल्लेख

अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के कार्यकाल की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सपा सरकार में महिलाओं को पेंशन दी गई थी। छात्राओं के लिए कन्या विद्या धन योजना शुरू की गई थी। बहन-बेटियों की सुरक्षा के लिए 1090 वूमेन पावर लाइन की शुरुआत की गई थी।

इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी, जिससे आपातकालीन स्थितियों में लोगों को समय पर मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम होगी और पार्टी उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी के निर्देश

अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे मतदाता सूची को लेकर पूरी सतर्कता बरतें। उन्होंने निर्देश दिया कि हर पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में जुड़वाया जाए। इसके लिए फॉर्म-6 भरकर 6 फरवरी से पहले हर नए और छूटे हुए मतदाता का नाम जुड़वाने का अभियान चलाया जाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि भाजपा की कथित हेराफेरी से सावधान रहना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एक बेईमान पार्टी है और सत्ता बचाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है।

ये भी पढ़ें

हरदोई में ऑपरेशन क्लीन, बेनीगंज मुठभेड़ में दो ईनामी बदमाश ढेर, पुलिस की सख्ती का संदेश प्रदेशभर गूंजा
हरदोई
ईनामी बदमाशों पर कहर, बेनीगंज में मुठभेड़ के बाद अपराधियों के हौसले पस्त (Source: Police Media Cell)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

भारतीय जनता पार्टी

cm yogi

मायावती

SP national president Akhilesh Yadav

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 03:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / 2027 में यूपी की जनता भाजपा को डिटेंशन सेंटर भेज देगी, अखिलेश यादव का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP School Holiday: यूपी के कई जिलों में 17,18 जनवरी स्कूल बंद, इस क्लास तक के बच्चों को स्कूल जाने की मनाही

UP School Holiday
शिक्षा

चौक में सर्राफ व्यापारी की आत्महत्या, सोने-चांदी के बढ़ते भाव बने मानसिक तनाव की वजह

चौक में सर्राफ व्यापारी की आत्महत्या, सराफा बाजार में शोक और चिंता का माहौल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

SIR Update: हड़बड़ी से बड़ी गड़बड़ी? 23 परिवार का एक मकान नंबर; बाह्मण, क्षत्रिय और मुस्लिम का 1 ही घर दिखाया! रेलवे स्टेशन…

sir update voter list shows 23 families with one house number major irregularities in special intensive revision
लखनऊ

School Holiday: यूपी के इस जिले में 17 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी, कम नहीं हो रहा ठंड का प्रकोप

School Holiday
शिक्षा

12 साल की लड़की की 2 योनि; जन्म से ही पहनना पड़ता था डायपर! कुदरत का करिश्मा या कुछ और?

12 year old girl has two genitals no control over urine know whole matter lucknow
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.