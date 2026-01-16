2027 में यूपी की जनता भाजपा को डिटेंशन सेंटर भेज देगी, अखिलेश यादव का बड़ा बयान

सपा अध्यक्ष ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। किसान, नौजवान, महिलाएं और गरीब—सभी वर्ग संकट में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को न तो उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है और न ही समय पर खाद, बीज और सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो पा रही है। युवाओं के मुद्दे पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर लगातार घटते जा रहे हैं। पढ़े-लिखे नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हैं, लेकिन सरकार केवल आंकड़ों और दावों की राजनीति कर रही है।