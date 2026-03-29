7 में से 6 नये एयरपोर्ट बंद…घास हटवाकर तो देख लो, क्या यह बस अपनों की कमाई का ‘खेल’- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर सरकार के 'भ्रष्ट मैनेजमेंट' पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में खोले गए 7 नए एयरपोर्ट्स में से 6 वर्तमान में बंद पड़े हैं। विपक्षी नेता ने तंज कसते हुए कहा, 'भाजपा के राज में अरबों का निर्माण सिर्फ अपनों को ठेके बांटकर कमाई करने के लिए होता है। इन्हें न तो हवाई अड्डा चलाना है और न ही 'उड़ान' योजना के तहत जहाज उड़ाने हैं, इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है।'