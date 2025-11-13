Bihar Chunav: ‘…ताकि ये लोग बेईमानी कर सकें’, एग्जिट पोल में NDA को बढ़त दिखाए जाने पर क्या बोले अखिलेश यादव?

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने कहा, '' सुनने में आ रहा है कि बिजली के रेट सस्ते हुए हैं, लेकिन यह तो विभाग को बेच रहे हैं। JPNIC कब बेचेंगे, उसका इंतजार कर रहे हैं। स्वदेशी का नारा हमें और आपको गुमराह करने का है। मन से ये लोग विदेशी हैं।'' अखिलेश यादव ने कहा कि CM को इंडिया के विजन से कोई लेना-देना नहीं है।