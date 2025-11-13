Patrika LogoSwitch to English

Bihar Chunav: ‘…ताकि ये लोग बेईमानी कर सकें’, एग्जिट पोल में NDA को बढ़त दिखाए जाने पर क्या बोले अखिलेश यादव?

Bihar Chunav Exit Poll: एग्जिट पोल में NDA को बढ़त दिखाए जाने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। जानिए उन्होंने क्या कहा?

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 13, 2025

akhilesh yadav statement on bihar election exit polls showing nda leading

एग्जिट पोल में NDA को बढ़त दिखाए जाने पर क्या बोले अखिलेश यादव? Image Source - 'X' @samajwadiparty

Bihar Chunav Exit Poll: बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में NDA को बढ़त दिखाए जाने पर समाजवादी पार्टी (SP) के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि NDA एग्जिट पोल और चैनलों के जरिए पहले से नैरेटिव तैयार करता है, जिससे नतीजों में बेईमानी को जायज ठहराया जा सके।

'एग्जिट पोल सिर्फ भूमिका बना रहे'

अखिलेश यादव ने कहा कि एग्जिट पोल सिर्फ भूमिका बना रहे हैं। जिससे ये लोग बेईमानी कर सकें। उन्होंने कहा, ''उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल में क्या दिखा रहे थे? हमें सब हरा रहे थे, हुआ क्या?''

'सरकार जरूरी बात पर कुछ नहीं बोल रही'

दिल्ली ब्लास्ट पर उन्होंने कहा, '' PM मोदी ने भूटान में आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल है कि इंटेलिजेंस फेल क्यों हो रही है। सरकार जरूरी बात पर कुछ नहीं बोल रही। किसानों की मंडियों की ओर नहीं सोच रही। नई पीढ़ी सबको साथ लेकर चलना चाहती है।''

स्वदेशी का नारा गुमराह करने के लिए: अखिलेश यादव

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने कहा, '' सुनने में आ रहा है कि बिजली के रेट सस्ते हुए हैं, लेकिन यह तो विभाग को बेच रहे हैं। JPNIC कब बेचेंगे, उसका इंतजार कर रहे हैं। स्वदेशी का नारा हमें और आपको गुमराह करने का है। मन से ये लोग विदेशी हैं।'' अखिलेश यादव ने कहा कि CM को इंडिया के विजन से कोई लेना-देना नहीं है।

‘लश्कर-ए-तैयबा से बोल रहा हूं, शहर में हर घंटे धमाका किया जाएगा’, दिल्ली ब्लास्ट के बाद आई…
फिरोजाबाद
firozabad police received threat call after delhi blast accused said speaking from lashkar e taiba

