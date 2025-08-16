‘UP की ध्वस्त कानून-व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए सांड…’; अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर कर योगी सरकार पर कसा तंज

हाल ही में मथुरा में गोवर्धन के अडिंग गांव में खाली बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर सांड चढ़ गया था। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। अखिलेश यादव ने इसी वीडियो को शेयर कर बीजेपी पर निशाना साधा। ये पहली बार नहीं है कि जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरा हो। इससे पहले भी वह कई बार यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर तंज कस चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि अपराधियों ने BJP सरकार में यूपी की कानून-व्यवस्था के बैग में हाथ डालकर सब कुछ खाली कर दिया है।