अखिलेश यादव की गाड़ियों के कटे 8 लाख के चालान; बोले-टोटी कांड कभी नहीं भूल सकता, अब सरकार के 493 दिन शेष

GST की दरों में बदलाव पर अखिलेश ने कहा- यह सब चुनाव को देखकर किया गया। मुनाफाखोरी कम नहीं हो रही है। ट्रम्प के टैरिफ ने भाजपाइयों के मुंह पर ताला लगा दिया। अखिलेश यादव ने रामस्वरुव यूनिवर्सिटी में हुई घटना पर भी बयान दिया उन्होंने कहा कि ABVP के छात्रों पर लाठी चार्ज निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाजपा के न जाने कितने लोगों का भविष्य खाकर वो कुर्सी पर बैठे हैं। मैं जन्माष्टमी के दिन से दिन गिन रहा हूं, अब सरकार के 493 दिन बचे हैं।