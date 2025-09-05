Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

अखिलेश यादव की गाड़ियों के कटे 8 लाख के चालान; बोले-टोटी कांड कभी नहीं भूल सकता, अब सरकार के 493 दिन शेष

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक प्रेस कांफ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केतकी सिंह टोटी चोर वाले बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं उस बात को कैसे भूल सकता हूं... वह सब अवनीश अवस्थी ने करवाया था।

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 05, 2025

अखिलेश यादव, PC- X

लखनऊ : सपा प्रमुख अखिलेश यादव के काफिले की गाड़ियों का 8 लाख चालान हुआ है। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद प्रेस कांफ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा कि 'कल ही मुझे इस बात की जानकारी हुई कि हमारी गाड़ियों के 8 लाख के चालान हुए हैं। हमने कहा ठीक है हमारी गाड़ियां सरकार के कैमरे में आई होंगी तभी चालान हुए। हमने कागज भी पलटकर नहीं देखें।'

इसके आगे उन्होंने कहा कि मैं उस व्यक्ति को ट्रेस करूंगा कि जो मेरी गाड़ियों के चालान कैमरे के पीछे बैठकर काटकर रहा है वह कहीं भाजपा का आदमी तो नहीं। चालान का क्या है वो तो भर दिए जाएंगे।

केतकी सिंह के टोटी चोर वाले बयान पर किया पलटवार

अखिलेश यादव ने केतकी सिंह के टोटी चोर वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया कि हमने टोटी चोरी की है। उसके बाद उस घर को गंगा जल से धुलवाया गया ऐसा क्यों? इस घटना को आप भूल सकते हैं मैं नहीं?

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि टोटी चोरी वाले मामले को लेकर एक पत्रकार ने स्टिंग किया था। पूरी जानकारी हासिल की थी। इसमें सामने आया था कि IAS अवनीश कुमार अवस्थी का हाथ है।

युवक ने की थी शिकायत

सपा प्रमुख अखिलेश यादव से एक युवक ने शिकायत की थी कि उसकी गाड़ी का सुशांत गोल्फ सिटी में चालान कर दिया गया था। इसके बाद जब वह गाड़ी लेने पहुंचा तो गाड़ी के कुछ पार्ट्स गायब थे। इसके बाद जब गाड़ी स्टार्ट की तो उसका इंजन सीज हो गया। इस पर अखिलेश यादव बोले कि वहां पर जरूर भाजपा के कुछ सजातीय लोग रहेंगे होंगे। इसी के बाद अपनी काफिले की गाड़ी के चालान का किस्सा बताया।

GST की दरों में बदलाव पर अखिलेश ने कहा- यह सब चुनाव को देखकर किया गया। मुनाफाखोरी कम नहीं हो रही है। ट्रम्प के टैरिफ ने भाजपाइयों के मुंह पर ताला लगा दिया। अखिलेश यादव ने रामस्वरुव यूनिवर्सिटी में हुई घटना पर भी बयान दिया उन्होंने कहा कि ABVP के छात्रों पर लाठी चार्ज निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाजपा के न जाने कितने लोगों का भविष्य खाकर वो कुर्सी पर बैठे हैं। मैं जन्माष्टमी के दिन से दिन गिन रहा हूं, अब सरकार के 493 दिन बचे हैं।

