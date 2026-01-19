अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव कौन हैं? क्यों लिया पत्नी अपर्णा को तलाक देने का निर्णय; अब तक का पूरा अपडेट

प्रतीक यादव का कहना है कि वह इस समय गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी को उनकी हालत की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अपर्णा यादव केवल अपने बारे में सोचती हैं और उन्होंने कभी उनके हालात को समझने की कोशिश नहीं की। पोस्ट में प्रतीक यादव ने अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए यहां तक लिखा कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी स्वार्थी सोच कभी नहीं देखी और उन्हें इस शादी को लेकर गहरा अफसोस है।