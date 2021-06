देश के पहले दिव्यांग स्टेडियम में होंगी सभी तरह के खेल की सुविधाएं, अगले माह सीएम योगी करेंगे लोकार्पण

All type of sports facilities will be in country first Divyang stadium- उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार दिव्यांगजनों को इंटरनेशनल लेवल के अनुसार विशेष तौर पर उनके लिए तैयार किए गए स्टेडियम की सौगात देने जा रही है।