फिल्मी है अपर्णा और प्रतीक की लव स्टोरी… E-Mail से शुरू हुआ प्यार, अब Instagram पर समाप्त

BJP नेता अपर्णा यादव पर गंभीर आरोप
Aparna Yadav And Prateek Yadav Love Story: यूपी सरकार की राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और मुलायम परिवार की छोटी बहु अपर्णा यादव के जीवन में भुचाल आ गया है। पति प्रतीक यादव उन्हें तलाक देने का ऐलान कर दिया है। प्रतीक ने अपर्णा पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इंस्टाग्राप पर पोस्ट कर प्रतीक ने लिखा कि वो जल्द ही से जल्द अपर्णा यादव को तलाक देने जा रहे हैं। पति ने उन्हें मतलबी औरत बताया। आगे उन्होंने लिखा कि अपर्णा ने मेरे परिवार के रिश्ते खराब कर दिए। अपर्णा बस मशहूर और असरदार बनना चाहती है। अभी, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसे सिर्फ़ अपनी ही चिंता है। मैंने इतनी बुरी औरत कभी नहीं देखी, और मैं बदकिस्मत था कि मेरी शादी उससे हुई।
अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की लव स्टोरी एक रोमांटिक शुरुआत से हुई, जो बाद में राजनीतिक परिवार में उलझ गई। 2001 के आसपास अपर्णा और प्रतीक की मुलाकात एक बर्थडे पार्टी में हुई। वहाँ से दोनों के बीच ईमेल के जरिए बातचीत शुरू हुई। प्रतीक यादव, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे (सौतेले भाई अखिलेश यादव के) और अपर्णा (तब अपर्णा बिष्ट), एक पत्रकार की बेटी, धीरे-धीरे एक-दूसरे के करीब आए। ईमेल एक्सचेंज से शुरू हुआ प्यार चिट्ठियों, फोन कॉल्स और मिलने-जुलने में बदल गया। लगभग 10 साल तक यह अफेयर चला, फिर लव मैरिज का फैसला हुआ। दोनों ने परिवार की मंजूरी ली और 2011 में सैफई (इटावा) में बेहद धूमधाम से दोनों ने शादी रचाई। यह शादी उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चित रही। अमिताभ बच्चन जैसे सेलेब्स शामिल हुए, लाखों मेहमान आए। शादी के बाद अपर्णा समाजवादी पार्टी से जुड़ीं, लेकिन बाद में 2022 में भाजपा में चली गईं।
शादी के शुरुआती साल खुशहाल रहे। बता दें दोनों के दो बच्चे हैं। 1 बेटा और 1 बेटी, लेकिन पति प्रतीक यादव के पोस्ट से यह पता चल रहा है कि समय के साथ मतभेद बढ़े- राजनीतिक विचारधारा, महत्वाकांक्षा और पारिवारिक रिश्तों पर असहमति। बता दें जब अपर्णा यादव ने सपा छोड़कर भाजपा से जुड़ी, तो प्रतीक ने भी उनका साथ दिया और उस समय वो उनके साथ खड़े रहें।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग