फिल्मी है अपर्णा और प्रतीक की लव स्टोरी… E-Mail से शुरू हुआ प्यार, अब Instagram पर समाप्त

अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की लव स्टोरी एक रोमांटिक शुरुआत से हुई, जो बाद में राजनीतिक परिवार में उलझ गई। 2001 के आसपास अपर्णा और प्रतीक की मुलाकात एक बर्थडे पार्टी में हुई। वहाँ से दोनों के बीच ईमेल के जरिए बातचीत शुरू हुई। प्रतीक यादव, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे (सौतेले भाई अखिलेश यादव के) और अपर्णा (तब अपर्णा बिष्ट), एक पत्रकार की बेटी, धीरे-धीरे एक-दूसरे के करीब आए। ईमेल एक्सचेंज से शुरू हुआ प्यार चिट्ठियों, फोन कॉल्स और मिलने-जुलने में बदल गया। लगभग 10 साल तक यह अफेयर चला, फिर लव मैरिज का फैसला हुआ। दोनों ने परिवार की मंजूरी ली और 2011 में सैफई (इटावा) में बेहद धूमधाम से दोनों ने शादी रचाई। यह शादी उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चित रही। अमिताभ बच्चन जैसे सेलेब्स शामिल हुए, लाखों मेहमान आए। शादी के बाद अपर्णा समाजवादी पार्टी से जुड़ीं, लेकिन बाद में 2022 में भाजपा में चली गईं।