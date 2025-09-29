Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

Asia Cup 2025 का फाइनल: पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत, लखनऊ में झूमे जश्न में डूबे लोग

Asia Cup Final: एशिया कप 2025 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार खिताब जीत लिया। तिलक वर्मा की नाबाद 69 रनों की पारी ने भारत को मुश्किल हालात से निकालकर जीत दिलाई। लखनऊ समेत पूरे देश में जश्न का माहौल रहा और भारतीयों ने गर्व से तिरंगा लहराया।

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Sep 29, 2025

पाकिस्तान पर टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, 9वीं बार चैंपियन बनी भारत (फोटो सोर्स : fb )

पाकिस्तान पर टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, 9वीं बार चैंपियन बनी भारत (फोटो सोर्स : fb )

Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। यह जीत सिर्फ एक क्रिकेट मैच की विजय नहीं, बल्कि हर भारतीय के आत्मगौरव और गर्व का प्रतीक बन गई। टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया और पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर देर रात तक लोग झूमते और नारे लगाते नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी भारतीय टीम को बधाई दी और इस जीत को देश की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।

जश्न का माहौल, हजरतगंज में उमड़ी भीड़

भारत की जीत के बाद लखनऊ वासियों ने आतिशबाज़ी की, तिरंगा लहराया और ढोल-नगाड़ों के बीच जश्न मनाया। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इस जीत को भारत की शान और गौरव बता रहा था। दुकानों और कैफे में मैच का सीधा प्रसारण देखने वाले लोग सड़कों पर उतर आए।

मैच का रोमांच

फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और भारत को 147 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। 20 रन के भीतर ही शीर्ष तीन बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा (5), शुभमन गिल (12) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (1) सस्ते में आउट हो गए। स्टेडियम और टीवी स्क्रीन पर मौजूद करोड़ों भारतीय प्रशंसकों की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन तभी युवा बल्लेबाज़ तिलक वर्मा मैदान पर उतरे और संजू सैमसन के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला।

तिलक वर्मा की ऐतिहासिक पारी

तिलक वर्मा ने दबाव भरे माहौल में शानदार बल्लेबाजी की और नाबाद 69 रन (53 गेंद, 3 चौके, 4 छक्के) बनाए। उन्होंने सैमसन के साथ चौथे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी कर भारत को संभाला। सैमसन ने 21 गेंदों पर 24 रन बनाए, लेकिन अबरार अहमद की गेंद पर शॉट खेलते हुए आउट हो गए।

इसके बाद तिलक को शिवम दुबे का साथ मिला। दोनों ने 60 रन की साझेदारी की और टीम को जीत की ओर अग्रसर किया। शिवम दुबे ने 22 गेंदों पर 33 रन बनाए। जब दुबे आउट हुए, भारत को सिर्फ 13 रन चाहिए थे। तिलक ने रिंकू सिंह के साथ मिलकर यह औपचारिकता पूरी की और भारत को जीत दिला दी।

भारत का 9वां एशिया कप खिताब

भारत ने यह मुकाबला 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर जीत लिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की।

तिलक वर्मा का बयान

मैच के बाद तिलक वर्मा ने कहा “दबाव बहुत था, वे अच्छी गेंदबाज़ी कर रहे थे। मैं शांत रहने और अपने शॉट्स पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था। शिवम दुबे और संजू सैमसन ने दबाव कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। यह पारी मेरे जीवन की सबसे खास पारियों में से एक है और मैं इसे सभी भारतीयों को समर्पित करता हूं।”

नेताओं और हस्तियों की प्रतिक्रियाएं

  • विधानसभा अध्यक्ष सतीश महान ने कहा: “भारत की यह ऐतिहासिक विजय हर भारतीय के गर्व और आत्मगौरव का प्रतीक है। पूरी टीम इंडिया को हार्दिक शुभकामनाएं।”
  • सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं और हस्तियों ने टीम इंडिया को बधाई दी।
  • क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने तिलक वर्मा और शिवम दुबे की साझेदारी को भारत की जीत का टर्निंग पॉइंट बताया।

लखनऊ में उत्सव जैसा माहौल

लखनऊ में जगह-जगह मिठाइयां बांटी गईं। चौक, अलीगंज, गोमतीनगर और आलमबाग इलाकों में लोग रात भर डीजे पर नाचते रहे। बच्चों ने “भारत माता की जय” और “वंदे मातरम” के नारे लगाए।

एशिया कप 2025 का संक्षिप्त स्कोर

  • पाकिस्तान: 146/9 (20 ओवर)
  • भारत: 150/5 (19.4 ओवर)
  • भारत 5 विकेट से विजयी
  • प्लेयर ऑफ द मैच: तिलक वर्मा (69 रन)

यह जीत भारत की क्रिकेट ताकत और युवाओं की क्षमता का प्रतीक है। तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे और रिंकू सिंह जैसे नए चेहरों ने यह साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित है।

