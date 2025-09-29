Asia Cup 2025 का फाइनल: पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत, लखनऊ में झूमे जश्न में डूबे लोग

पाकिस्तान पर टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, 9वीं बार चैंपियन बनी भारत (फोटो सोर्स : fb )
Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। यह जीत सिर्फ एक क्रिकेट मैच की विजय नहीं, बल्कि हर भारतीय के आत्मगौरव और गर्व का प्रतीक बन गई। टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया और पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर देर रात तक लोग झूमते और नारे लगाते नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी भारतीय टीम को बधाई दी और इस जीत को देश की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।
भारत की जीत के बाद लखनऊ वासियों ने आतिशबाज़ी की, तिरंगा लहराया और ढोल-नगाड़ों के बीच जश्न मनाया। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इस जीत को भारत की शान और गौरव बता रहा था। दुकानों और कैफे में मैच का सीधा प्रसारण देखने वाले लोग सड़कों पर उतर आए।
फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और भारत को 147 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। 20 रन के भीतर ही शीर्ष तीन बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा (5), शुभमन गिल (12) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (1) सस्ते में आउट हो गए। स्टेडियम और टीवी स्क्रीन पर मौजूद करोड़ों भारतीय प्रशंसकों की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन तभी युवा बल्लेबाज़ तिलक वर्मा मैदान पर उतरे और संजू सैमसन के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला।
तिलक वर्मा ने दबाव भरे माहौल में शानदार बल्लेबाजी की और नाबाद 69 रन (53 गेंद, 3 चौके, 4 छक्के) बनाए। उन्होंने सैमसन के साथ चौथे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी कर भारत को संभाला। सैमसन ने 21 गेंदों पर 24 रन बनाए, लेकिन अबरार अहमद की गेंद पर शॉट खेलते हुए आउट हो गए।
इसके बाद तिलक को शिवम दुबे का साथ मिला। दोनों ने 60 रन की साझेदारी की और टीम को जीत की ओर अग्रसर किया। शिवम दुबे ने 22 गेंदों पर 33 रन बनाए। जब दुबे आउट हुए, भारत को सिर्फ 13 रन चाहिए थे। तिलक ने रिंकू सिंह के साथ मिलकर यह औपचारिकता पूरी की और भारत को जीत दिला दी।
भारत ने यह मुकाबला 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर जीत लिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की।
मैच के बाद तिलक वर्मा ने कहा “दबाव बहुत था, वे अच्छी गेंदबाज़ी कर रहे थे। मैं शांत रहने और अपने शॉट्स पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था। शिवम दुबे और संजू सैमसन ने दबाव कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। यह पारी मेरे जीवन की सबसे खास पारियों में से एक है और मैं इसे सभी भारतीयों को समर्पित करता हूं।”
लखनऊ में जगह-जगह मिठाइयां बांटी गईं। चौक, अलीगंज, गोमतीनगर और आलमबाग इलाकों में लोग रात भर डीजे पर नाचते रहे। बच्चों ने “भारत माता की जय” और “वंदे मातरम” के नारे लगाए।
यह जीत भारत की क्रिकेट ताकत और युवाओं की क्षमता का प्रतीक है। तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे और रिंकू सिंह जैसे नए चेहरों ने यह साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग