Asia Cup 2025 का फाइनल: पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत, लखनऊ में झूमे जश्न में डूबे लोग

Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। यह जीत सिर्फ एक क्रिकेट मैच की विजय नहीं, बल्कि हर भारतीय के आत्मगौरव और गर्व का प्रतीक बन गई। टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया और पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर देर रात तक लोग झूमते और नारे लगाते नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी भारतीय टीम को बधाई दी और इस जीत को देश की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।