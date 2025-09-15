Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

विधानसभा चुनाव 2027: प्रत्याशी चयन को लेकर सपा में बयानबाजी तेज, अखिलेश यादव ने कही ये बड़ी बात

Akhilesh and Shivpal Singh statements different about candidate selection अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव 2027 के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सजग रहने के लिए कहा है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई नाम फाइनल कर दिए हैं।

लखनऊ

Narendra Awasthi

Sep 15, 2025

सपा पार्टी मुख्यालय में अखिलेश यादव का स्वागत (फोटो सोर्स- 'X' समाजवादी पार्टी)
फोटो सोर्स- 'X' समाजवादी पार्टी

Akhilesh and Shivpal Singh Statements: विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी पार्टियों में तैयारी शुरू हो गई है समाजवादी पार्टी के अंदर भी तैयारी चल रही है। बीते दिनों इटावा पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने प्रत्याशियों के चयन को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए हैं। इसके उल्टे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के नाम को फाइनल करने के पहले सर्वे कराया जाएगा। जीतने वाले प्रत्याशियों को भी टिकट दिया जाएगा। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी सावधान रहने के लिए कहा है। बोले वोट चोरी करने की भी कोशिश हो सकती है। अखिलेश यादव बीते रविवार को सपा मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक में बोल रहे थे। ‌

ये भी पढ़ें

शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान, बोले- अखिलेश यादव की तरफ से विधानसभा के कई टिकट फाइनल
इटावा
इटावा में शिवपाल सिंह यादव (फोटो सोर्स- 'X' इटावा वीडियो ग्रैब)

बिना सर्वे नहीं होगी घोषणा

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी बिना सर्वे के प्रत्याशी की घोषणा नहीं करेगी। जीतने वाले प्रत्याशियों को ही चुनाव में खड़ा किया जाएगा। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता से संपर्क करें। बीजेपी बेईमानी, वोट चोरी करने की कोशिश कर सकती है। सावधान रहने की जरूरत है। भाजपा के षडयंत्रों पर नजर रखें। कार्यकर्ताओं को वोट बनवाने, वोट बढ़ाने और वोट डलवाने से लेकर गिनती तक सजग रहना पड़ेगा। तभी लोकतंत्र और संविधान बचेगा।

पीडीए समाज को अपमानित किया जा रहा

अखिलेश यादव बुलंदशहर और हापुड़ से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी सभी परेशान है। पीडीए समाज को लगातार अपमान किया जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता बीजेपी को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने को तैयार है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की कोई चल नहीं चलेगी।

महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान महंगाई, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा है। थाना और तहसीलों में वसूली चल रही है। नौजवानों के लिए नौकरी भी नहीं रह गई है। प्रदेश में पूंजी निवेश नहीं आ रहा है। बड़े-बड़े वादे हवा हवाई बनकर रह गए। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखकर बड़ा उद्योगपति उद्योग लगाने को तैयार नहीं है। इस मौके पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। ‌

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Sept 2025 07:59 am

Published on:

15 Sept 2025 07:16 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / विधानसभा चुनाव 2027: प्रत्याशी चयन को लेकर सपा में बयानबाजी तेज, अखिलेश यादव ने कही ये बड़ी बात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.