विधानसभा चुनाव 2027: प्रत्याशी चयन को लेकर सपा में बयानबाजी तेज, अखिलेश यादव ने कही ये बड़ी बात

Akhilesh and Shivpal Singh Statements: विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी पार्टियों में तैयारी शुरू हो गई है समाजवादी पार्टी के अंदर भी तैयारी चल रही है। बीते दिनों इटावा पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने प्रत्याशियों के चयन को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए हैं। इसके उल्टे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के नाम को फाइनल करने के पहले सर्वे कराया जाएगा। जीतने वाले प्रत्याशियों को भी टिकट दिया जाएगा। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी सावधान रहने के लिए कहा है। बोले वोट चोरी करने की भी कोशिश हो सकती है। अखिलेश यादव बीते रविवार को सपा मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक में बोल रहे थे। ‌