तुम्हारी तो 50 साल के आदमी से होगी शादी… डर दिखा ‘एस्ट्रोलॉजर’ ने कर ली क्लाइंट से शादी फिर शुरू हुआ खेल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने ज्योतिषी सुभाशीष मुखर्जी उर्फ 'दादा एस्ट्रोलॉजर' पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का दावा है कि ज्योतिषी ने झूठी भविष्यवाणियों और भय दिखाकर पहले उसका अपने पति से तलाक करवाया, फिर नशीला पदार्थ देकर उसका शारीरिक शोषण किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला से जबरन शादी रचाई और बाद में उसे ब्लैकमेल करने के साथ-साथ मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया। इस मामले में चिनहट थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
चिनहट के सुरेंद्रनगर की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि नवंबर 2022 में उसकी मुलाकात मानस विहार निवासी सुभाशीष मुखर्जी से हुई थी। सुभाशीष, जो खुद को 'दादा एस्ट्रोलॉजर' के नाम से प्रचारित करता था, ने ज्योतिष विद्या के नाम पर महिला को प्रभावित किया। उसने भविष्यवाणी के बहाने डर दिखाकर कहा कि महिला का विवाह 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति से तय है। इस दौरान उसने महिला के पति से तलाक करवाने के साथ-साथ अन्य रिश्तों को भी गलत बताकर ठुकरवा दिया।
पीड़िता के अनुसार, सुभाशीष ने उसे प्रसाद के नाम पर नशीला पदार्थ खिलाया, जिससे वह बेहोशी की हालत में पहुंच गई। इसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने 28 नवंबर 2022 को अलीगंज के आर्य समाज मंदिर में उससे शादी रचा ली। इस शादी में महिला के किसी भी परिजन की मौजूदगी नहीं थी। पीड़िता ने बताया कि होश में आने पर सुभाशीष ने उसे शादी की जानकारी दी।
शादी के बाद सुभाशीष की असलियत सामने आई। पीड़िता का आरोप है कि उसने पैसे और आभूषणों की मांग शुरू कर दी। मना करने पर वह गाली-गलौज और मारपीट करता था। इतना ही नहीं, उसने महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। पीड़िता को बाद में पता चला कि सुभाशीष पहले से शादीशुदा था और उसकी पत्नी की मौत कोरोना काल में हो चुकी थी। उसकी एक बेटी भी है, जो बेंगलुरु में रहती है।
महिला ने यह भी खुलासा किया कि सुभाशीष नौकरानियों के साथ अनुचित संबंध बनाने की कोशिश करता था। विरोध करने पर वह उन पर चोरी जैसे झूठे आरोप लगाकर नौकरी से निकाल देता था। इस तरह वह अपनी काली करतूतों को छिपाने की कोशिश करता था।
पीड़िता ने बताया कि 16 जनवरी 2025 की रात सुभाशीष के साथ उसका झगड़ा हुआ। इसके बाद 17 जनवरी को वह घर छोड़कर फरार हो गया और महिला के कीमती आभूषण व कपड़े भी साथ ले गया। बाद में पता चला कि वह बरेली से लखनऊ लौट आया है। उसने फोन पर 50 लाख रुपये की मांग की और धमकी दी कि पैसे न देने पर आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक कर देगा।
महिला की शिकायत पर चिनहट थाना पुलिस ने सुभाशीष मुखर्जी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2), 351(3), 352 (मारपीट) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।