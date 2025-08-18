तुम्हारी तो 50 साल के आदमी से होगी शादी… डर दिखा ‘एस्ट्रोलॉजर’ ने कर ली क्लाइंट से शादी फिर शुरू हुआ खेल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने ज्योतिषी सुभाशीष मुखर्जी उर्फ 'दादा एस्ट्रोलॉजर' पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का दावा है कि ज्योतिषी ने झूठी भविष्यवाणियों और भय दिखाकर पहले उसका अपने पति से तलाक करवाया, फिर नशीला पदार्थ देकर उसका शारीरिक शोषण किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला से जबरन शादी रचाई और बाद में उसे ब्लैकमेल करने के साथ-साथ मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया। इस मामले में चिनहट थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।