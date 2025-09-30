ATS ने गिरफ्तार किए चार युवक, हिन्दू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश रचने वाले

एटीएस ने बताया कि इस गिरफ्तारी से भारत में संभावित आतंकी हमलों की योजना को विफल किया गया है। आरोपी युवकों ने स्वीकार किया है कि वे धार्मिक असहिष्णुता फैलाने के लिए संगठनों के साथ जुड़े थे और भारत में जिहाद के नाम पर हिंसक गतिविधियों की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार किए गए युवकों से पूछताछ के दौरान एटीएस ने उनके विदेश संपर्कों, धन प्रवाह और हथियारों की खरीद की योजनाओं की जानकारी हासिल की। इसके आधार पर आगे की जांच में अन्य संभावित आतंकवादी नेटवर्क की पहचान और उन्हें निष्क्रिय करने की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें आतंकवाद निरोधक कानूनों के तहत अदालत में पेश किया जाएगा और उनके नेटवर्क के अन्य सदस्य भी जल्द ही पकड़ में आएंगे।