आजम खान और अब्दुल्ला के जेल जाने पर यूपी सरकार पर भड़के अखिलेश यादव, बोले – ये सत्ता के गुरुर में…

आजम खान और अब्दुल्ला के जेल जाने पर अखिलेश यादव भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया। रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराया। दोनों को 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 17, 2025

आजम को जेल भेजे जाने पर अखिलेश यादव ने की टिप्पणी, PC- Video Grab

लखनऊ : आजम खान और अब्दुल्ला के जेल जाने पर अखिलेश यादव भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा,'सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफ़ी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो ख़ुद एक दिन क़ुदरत के फ़ैसले की गिरफ़्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब, सब देख रहे हैं।'

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को जेल भेज दिया गया है। MP-MLA कोर्ट ने आज दोपहर में पैन कार्ड मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई है। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला फैसला सुनते ही कुछ क्षणों तक एक-दूसरे को देखते रह गए।

किस मामले में मिला आजम और अब्दुल्ला को सजा

यह मामला वर्ष 2019 का है, जब रामपुर के मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला ने अलग-अलग जन्म तिथियों वाले दो जन्म प्रमाण पत्रों का उपयोग करके दो पैन कार्ड तैयार करवाए। शिकायत में कहा गया था कि उन्होंने चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु पूरी न होने के बावजूद विधायक बनने के लिए यह पूरा फर्जीवाड़ा किया। इस मामले की जांच के दौरान कई दस्तावेज और गवाह पेश किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी माना।

बड़े बेटे ने चूमा आजम का गाल, भाई को गले लगाया

बड़े बेटे अदीब खान ने आजम खान के जेल जाने से पहले उनका गाल चूमा और भाई अब्दुल्ला आजम को गले से लगाया। इस वक्त तीनों काफी भावुक नजर आए।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / आजम खान और अब्दुल्ला के जेल जाने पर यूपी सरकार पर भड़के अखिलेश यादव, बोले – ये सत्ता के गुरुर में…

