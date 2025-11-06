लखनऊ में आजम खान ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई से की मुलाकात, बोले- कट्टा बेचने वाला बेटा विधायक; कानून व्यवस्था मजबूत

आजम खान ने बिहार में चल रही कट्टा (हथियार) विवादों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी समझ में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कट्टा बेचने वाले का बेटा आज विधायक बन गया है और उसे कमांडो तक सौंप दिए गए। उन्होंने 1975 के समय के एक मामले का ज़िक्र करते हुए कहा कि किस तरह हथियारों के साथ गिरफ्तारी से जुड़े लोग राजनीतिक मंच तक पहुँच गए और उनकी संतति अब सत्ता में है। इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने हथियार, तनातनी और राजनीतिक संरक्षण के बीच के संबंध की ओर इशारा किया।