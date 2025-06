B-Ed Admission 2025: फिर लौटी बीएड की रौनक: सीटें घटीं, अभ्यर्थी बढ़े

B.Ed Booms Again in UP: उत्तर प्रदेश में बीएड (बैचलर ऑफ एजुकेशन) पाठ्यक्रम एक बार फिर चर्चा में है। दो साल तक कम होती मांग और खाली सीटों से जूझते बीएड कॉलेजों के लिए यह वर्ष नई आशाओं की किरण लेकर आया है। सीटें भले ही घट गई हों, लेकिन दावेदारों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। इसके पीछे न केवल पीजीटी (प्रवक्ता) में बीएड की अनिवार्यता बल्कि शिक्षक भर्ती की संभावनाएं भी प्रमुख कारण हैं।