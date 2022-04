कई कंपनियों में है बांके बिहारी की हिस्सेदारी, अप्रैल माह आते ही ठाकुरजी के खाते में आने लगती है करोड़ों की राशि

Banki Bihari Vrindavan-Mathura: भक्ति अटूट होती हैं। आपके सामने इस उदाहरण की एक पेशकश। इन दिनों बांकेबिहारीजी के खाते करोड़ों की राशि पहुंच रही है। ये कोई दान नहीं बल्कि स्वदेशी और विदेशी कंपनियों के वित्तीय वर्ष में हुए उनके मुनाफे की हिस्सेदारी है। दरअसल, लोगों की श्रद्धा इतनी है कि उन्होंने कंपनी में ठाकुरजी को ही अपना पार्टनर बना लिया है।

इंसान में अपने ईष्ट देवी-देवताओं के लिए अटूट श्रद्धा होती है। वह नए काम से लेकर हर छोटी बड़ी मुसीबत में भगवान को साथ लेकर चलता है। ऐसे ही कई श्रद्धालु हैं, जिन्होंने बांकेबिहारीजी को अपनी कंपनी का मालिक बना दिया। यही वजह कि ठाकुरजी की न केवल देश में बल्कि विदेशों की कपंनियों में भी हिस्सादारी। नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही यानि अप्रैल में ठाकुरजी के खाते में करोड़ों की धनराशि आने लग जाती है। उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों मे से अधिक चढ़ावा मथुरा-वृंदावन में ही आता है। यहां प्रदेश और दिल्ली का सबसे अधिक चढ़ावा चढ़ता है।

Banke Bihari Owning Companies and Getting Crores of Amount in Account