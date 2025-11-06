Teacher Transfer Shake-Up: छह महीने की प्रतीक्षा खत्म, शिक्षकों के चेहरों पर लौटी मुस्कान, आखिरकार हुआ तबादला सपना पूरा

लंबे इंतजार से परेशान शिक्षकों ने आंदोलन का रास्ता चुना। कई शिक्षकों ने लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के सामने प्रदर्शन किया। पिछले सप्ताह अध्यापकों का एक बड़ा समूह माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी के आवास पहुंचा और वहां धरना दिया। शिक्षकों का कहना था कि विभाग ने उनके आवेदन स्वीकार कर लिए थे, लेकिन महीनों से आदेश जारी नहीं किए गए। धरने के बाद मंत्री ने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऑफ लाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों के मामले का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इसके बाद विभाग हरकत में आया और बुधवार शाम 1549 शिक्षकों की तबादला सूची जारी कर दी।