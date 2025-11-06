Yogi Action: गैंगस्टर एक्ट के बाद अब ‘एसेट एक्ट’? अतीक से मुख्तार तक, जिनकी सम्पत्तियां बच गई थीं, अब फिर से खुलने लगीं फाइलें

प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी अब इस अभियान का अहम हिस्सा बन गया है। ईडी उन कंपनियों और उनके निदेशकों की संपत्तियों की तलाश कर रही है जिन्होंने जनता के अरबों रुपये निवेश के नाम पर हड़प लिए और बाद में फरार हो गए। इस सूची में रोहतास ग्रुप के रस्तोगी ब्रदर्स, कल्पतरु, शाइन सिटी, और एलजेके कंपनी जैसे नाम शामिल हैं। कुछ सप्ताह पहले ही एलजेके कंपनी द्वारा बेची गई लगभग ₹300 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी। ईडी अब इन कंपनियों के निदेशकों के खिलाफ धनशोधन (Money Laundering) की जांच कर रही है। इसके अलावा यूपी पुलिस भी इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है।