Crime In Lucknow: कार्तिक पूर्णिमा मेले में दबंगों का तांडव- दो युवक गंभीर, पुलिस ने शुरू की जांच

दबंगों का हमला, दो युवक गंभीर रूप से घायल, मौके से फरार हमलावर (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
Crime In Lucknow Kartik Purnima Fair: राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले पौराणिक मेले में बुधवार की देर शाम अचानक उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक दर्जन से अधिक दबंग युवकों ने दो स्थानीय युवकों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस घटना में दोनों युवकों के सिर फट गए और वे लहूलुहान होकर गिर पड़े। हमलावर युवक मारपीट करने के बाद मौके से मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। घटना के बाद मेले में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यह घटना गोसाईगंज कोतवाली क्षेत्र के सरई गुदौली गांव में लगी कार्तिक पूर्णिमा की ऐतिहासिक मेले में घटी। यह मेला हर साल बड़ी श्रद्धा और परंपरा के साथ आयोजित किया जाता है, जिसमें आसपास के कई गांवों से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। बुधवार की शाम लगभग साढ़े सात बजे, जब मेला अपने चरम पर था और दुकानों के बाहर भीड़ जुटी थी, तभी कुछ युवकों के बीच मामूली कहासुनी झगड़े में बदल गई। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि एक दर्जन से अधिक दबंग युवक लाठी-डंडों से लैस होकर मौके पर पहुंचे और दो युवकों पर टूट पड़े।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमला इतना अचानक और उग्र था कि पीड़ितों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। दोनों युवकों के सिर पर गंभीर चोटें आईं। ग्रामीणों ने बताया कि हमलावर लगातार लाठी और रॉड से वार कर रहे थे, जिससे दोनों युवक लहूलुहान होकर गिर पड़े। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को किसी तरह मेले के बाहर निकाला और एंबुलेंस से गोसाईगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचाया। वहां से डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें ट्रॉमा सेंटर, लखनऊ रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार घायलों की पहचान संदीप (22 वर्ष) और राहुल (24 वर्ष) के रूप में हुई है, जो सरई गुदौली के ही निवासी बताए जा रहे हैं।
मारपीट के बाद दबंग युवक मौके से मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। कुछ लोगों ने हमलावरों की बाइक के नंबर नोट करने की कोशिश की, परंतु अफरा-तफरी में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी।गोसाईगंज पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। थाना प्रभारी (SHO) गोसाईगंज ने बताया कि आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। गोसाईगंज थाना प्रभारी ने बताया कि दो युवकों के साथ मारपीट की घटना हुई है। घायल युवकों का इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। कुछ संदिग्धों की पहचान की गई है, जिनकी तलाश की जा रही है। दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
मेले में मौजूद स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि मेले में हर साल हजारों की भीड़ होती है, लेकिन पुलिस बल की संख्या बहुत कम रहती है। गांव के बुजुर्ग रामप्रसाद सिंह ने बताया कि मेले में भीड़ होती है, शराबी तत्व घूमते रहते हैं। हर साल झगड़े की नौबत आती है, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं होती। अगर समय रहते पुलिस होती तो आज ये हादसा नहीं होता। दूसरी ओर, क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार मेले में भीड़ अधिक थी, परंतु सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे।
मेला आयोजन समिति के सदस्यों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। समिति के अध्यक्ष शिवशंकर जोशी ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा का मेला धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक है। ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं पूरी परंपरा को कलंकित करती हैं। मेला समिति अध्यक्ष शिव शंकर जोशी ने कहा कि हमने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। मेला श्रद्धालुओं और परिवारों का आयोजन है, यहाँ इस तरह की गुंडागर्दी असहनीय है।”
गौरतलब है कि सरई गुदौली का कार्तिक पूर्णिमा मेला एक पौराणिक आयोजन माना जाता है, जहाँ लोग भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना के लिए गोमती नदी में स्नान करते हैं। मेले में हर वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के लोग धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। इस मेले में धार्मिक सामान, खिलौने, मिठाइयाँ, लोकगीत प्रस्तुतियाँ और झूले आकर्षण का केंद्र रहते हैं। यह आयोजन सदियों से स्थानीय परंपरा का हिस्सा रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें शरारती तत्वों की सक्रियता बढ़ने लगी है, जिससे कानून-व्यवस्था पर असर पड़ रहा है।
घटना के बाद देर रात ADCP दक्षिण और ACP गोसाईगंज ने भी घटनास्थल का दौरा किया। पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कर दी गई है ताकि मेले में आगे कोई अप्रिय घटना न हो। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कुछ हमलावर स्थानीय गांवों के ही रहने वाले हैं, जिनका पहले से भी आपराधिक इतिहास है। पुलिस ने कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हम वीडियो फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान जुटा रहे हैं। जल्द ही अभियुक्त गिरफ्तार होंगे। सुरक्षा के लिए मेला स्थल पर अतिरिक्त PAC जवानों की तैनाती की जा रही है।
ट्रॉमा सेंटर में भर्ती दोनों घायल युवकों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार, सिर में गहरे घाव हैं लेकिन समय पर इलाज से स्थिति नियंत्रण में है। दर्ज कराते हुए कहा कि हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई और ऐसी गुंडागर्दी करने की हिम्मत न करे। पीड़ित के पिता ने कहा कि मेरे बेटे को बेरहमी से पीटा गया, सिर फाड़ दिया। अगर पुलिस समय पर आती तो ये हालत न होती।
