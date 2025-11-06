Crime In Lucknow: कार्तिक पूर्णिमा मेले में दबंगों का तांडव- दो युवक गंभीर, पुलिस ने शुरू की जांच

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमला इतना अचानक और उग्र था कि पीड़ितों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। दोनों युवकों के सिर पर गंभीर चोटें आईं। ग्रामीणों ने बताया कि हमलावर लगातार लाठी और रॉड से वार कर रहे थे, जिससे दोनों युवक लहूलुहान होकर गिर पड़े। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को किसी तरह मेले के बाहर निकाला और एंबुलेंस से गोसाईगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचाया। वहां से डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें ट्रॉमा सेंटर, लखनऊ रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार घायलों की पहचान संदीप (22 वर्ष) और राहुल (24 वर्ष) के रूप में हुई है, जो सरई गुदौली के ही निवासी बताए जा रहे हैं।