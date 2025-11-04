Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Haj Inspector: हज यात्रियों की सेवा में जुटेगा यूपी, 115 राज्य इंस्पेक्टर देंगे सऊदी में साथ

Haj 2025 Updates: उत्तर प्रदेश सरकार इस वर्ष हज यात्रा में जाने वाले 17,226 श्रद्धालुओं की सेवा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 115 राज्य हज इंस्पेक्टरों की नियुक्ति करने जा रही है। करीब 450 सरकारी कर्मचारियों ने आवेदन किया है। चयन हेतु 16 नवंबर को परीक्षा और नवंबर के चौथे सप्ताह में इंटरव्यू होंगे।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 04, 2025

16 नवंबर को होगी परीक्षा, नवंबर के चौथे सप्ताह में रिजल्ट (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

16 नवंबर को होगी परीक्षा, नवंबर के चौथे सप्ताह में रिजल्ट (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

State Haj Inspectors: उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष हज यात्रा में जाने वाले प्रदेश के 17,226 श्रद्धालुओं की सेवा, सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 115 राज्य हज इंस्पेक्टरों (State Haj Inspectors) की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन इंस्पेक्टरों का चयन पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

राज्य हज समिति, लखनऊ की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 450 सरकारी कर्मचारियों ने इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। चयनित हज इंस्पेक्टरों को हज यात्रा के दौरान सऊदी अरब में तैनात किया जाएगा, जहां वे राज्य के हज यात्रियों की मदद, मार्गदर्शन और व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे।

16 नवंबर को होगी परीक्षा, चौथे सप्ताह में इंटरव्यू और परिणाम

राज्य हज समिति के सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा (CBT) आगामी 16 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को नवंबर के चौथे सप्ताह में साक्षात्कार (Interview) के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। सफल उम्मीदवारों को चयन के बाद प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे सऊदी अरब में यात्रियों की सहायता प्रभावी ढंग से कर सकें। प्रशिक्षण में हज प्रक्रिया, अरबी भाषा के मूलभूत शब्द, तीर्थस्थलों का मार्गदर्शन, स्वास्थ्य एवं आपात सेवाओं से जुड़ी जानकारी शामिल होगी।

 हर 150 हज यात्रियों पर एक इंस्पेक्टर की तैनाती

हज समिति ने बताया है कि यात्रा प्रबंधन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हर 150 हज यात्रियों पर एक इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाएगी। ये इंस्पेक्टर यात्रा के दौरान यात्रियों के आवास, भोजन, स्वास्थ्य सुविधा, और दस्तावेज़ी सहायता जैसे कार्यों का प्रबंधन करेंगे। उनका प्रमुख कार्य यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी यात्री असुविधा में न रहे और सभी व्यवस्थाएँ भारत सरकार और सऊदी अरब के हज मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों।

महिला यात्रियों के लिए महिला इंस्पेक्टरों की नियुक्ति भी

विशेष रूप से महिला हज यात्रियों की सहायता के लिए इस बार महिला हज इंस्पेक्टरों की नियुक्ति भी की जाएगी। हज समिति का कहना है कि हज यात्रा में महिला यात्रियों की संख्या हर वर्ष बढ़ रही है, और कई महिलाएं बिना पुरुष सहयोगी (मह्रम) के भी यात्रा पर जाती हैं। ऐसे में महिला इंस्पेक्टर उनकी यात्रा के दौरान सहायता, सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करेंगी। समिति ने स्पष्ट किया है कि महिला इंस्पेक्टरों को भी समान प्रक्रिया, परीक्षा और साक्षात्कार से होकर गुजरना होगा।

इस वर्ष प्रदेश से 17,226 हज यात्री जाएंगे सऊदी अरब

उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अनुसार, इस वर्ष 17,226 हज यात्री प्रदेश से सऊदी अरब के पवित्र नगर मक्का और मदीना की यात्रा पर जाएंगे। इन यात्रियों में लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़, मेरठ, गोरखपुर, आजमगढ़ और बरेली जैसे प्रमुख जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हैं। यात्रियों का पहला जत्था जून 2026 के आरंभ में रवाना होगा, जबकि वापसी का सिलसिला जुलाई के अंतिम सप्ताह तक चलेगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि इस वर्ष हज यात्रियों को बेहतर प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधा, आवास और परिवहन की व्यवस्था दी जाए।

हज समिति ने की आधुनिक तकनीक से निगरानी की तैयारी

हज समिति ने बताया है कि इस बार चयनित इंस्पेक्टरों को डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, मोबाइल एप्लिकेशन, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग सिस्टम के माध्यम से यात्रियों की निगरानी और सहायता करने के निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही, हर हज इंस्पेक्टर को यात्रियों के समूह की संपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा, हज यात्रियों के लिए मेडिकल कैंप, सूचना केंद्र और शिकायत निवारण केंद्र भी सऊदी अरब में स्थापित किए जाएंगे, जिनकी निगरानी यही इंस्पेक्टर करेंगे।

 स्वास्थ्य सुविधा और आपात प्रबंधन पर विशेष ध्यान

राज्य हज समिति ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से यह निर्णय लिया है कि सभी चयनित इंस्पेक्टरों को फर्स्ट-एड, आपातकालीन सहायता, और स्वास्थ्य प्रबंधन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सऊदी अरब में उत्तर प्रदेश से जाने वाले हर हज जत्थे के साथ एक मेडिकल टीम भी तैनात की जाएगी। यात्रियों के स्वास्थ्य की स्थिति, औषधि वितरण, और आपातकालीन उपचार की पूरी जिम्मेदारी संबंधित इंस्पेक्टरों और मेडिकल टीम की होगी।

 450 आवेदनों में होगी कड़ी प्रतिस्पर्धा

करीब 450 सरकारी कर्मचारियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जिनमें राजस्व, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक विभागों के अधिकारी शामिल हैं। स्रोतों के अनुसार, कई अनुभवी अधिकारी भी आवेदन कर चुके हैं जिन्होंने पहले भी हज यात्राओं का प्रबंधन किया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, हज प्रक्रिया, भाषा, और प्रशासनिक दक्षता से जुड़े प्रश्न होंगे।

 अधिकारियों का कहना है- चयन में पारदर्शिता प्राथमिकता

राज्य हज समिति के अध्यक्ष ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता आधारित होगी। उन्होंने बताया कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल योग्य, ईमानदार और सेवा भाव रखने वाले कर्मचारी ही हज इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हों। हज यात्री हमारे सम्मानित अतिथि हैं, उनकी सेवा में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

सऊदी सरकार के साथ समन्वय

सऊदी अरब के हज मंत्रालय के साथ इस बार उत्तर प्रदेश हज समिति का सीधा समन्वय तंत्र स्थापित किया गया है। इसके तहत हर इंस्पेक्टर को सऊदी अरब में एक स्थानीय अधिकारी के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे संचार और सुविधा में आसानी हो।राज्य सरकार का दावा है कि इस बार हज यात्रा प्रबंधन पहले की तुलना में अधिक सुव्यवस्थित, तकनीकी और पारदर्शी होगा।

ये भी पढ़ें

यूपी में 45 हजार होमगार्ड की भर्ती का रास्ता साफ, लिखित परीक्षा के बाद बनेगी मेरिट, जानिए पूरी डिटेल
लखनऊ
45 हजार होमगार्ड की भर्ती का रास्ता साफ, शासन ने दी मंजूरी, लिखित परीक्षा के बाद बनेगी मेरिट (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 06:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Haj Inspector: हज यात्रियों की सेवा में जुटेगा यूपी, 115 राज्य इंस्पेक्टर देंगे सऊदी में साथ

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

82 वर्षीय पूर्व सैनिक की न्याय की लड़ाई पर अदालत सख्त, रक्षा मंत्रालय पर 20 हजार का जुर्माना

रक्षा मंत्रालय पर 20 हजार का जुर्माना, 17 नवम्बर तक पालन के निर्देश (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

UP Home Guard Vacancy 2025: यूपी में होमगार्ड के पदों के लिए होगी भर्ती, जान लें कौन कर सकता है आवेदन, देखें नोटिस

UP Home Guard Vacancy 2025
शिक्षा

Transfers 18 Joint Secretaries: प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, शकील अहमद सिद्दीकी को उच्च शिक्षा विभाग की नई जिम्मेदारी

18 संयुक्त सचिवों के तबादले से हिला सचिवालय (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

राहुल गांधी पर भड़के बृजभूषण शरण सिंह, बोले- चौराहे वाले रंगबाज की भाषा, पीएम की कुर्सी की गरिमा ही नहीं समझते

brijbhushan sharan singh slams rahul gandhi over bihar election statements
लखनऊ

Gold Silver Rates: सोना-चांदी के भाव फिलहाल स्थिर, शादी का मौसम लाएगा तेजी- बोले सर्राफा व्यापारी

Lucknow Sarafa Gold Rate Today (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.