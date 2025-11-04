Haj Inspector: हज यात्रियों की सेवा में जुटेगा यूपी, 115 राज्य इंस्पेक्टर देंगे सऊदी में साथ

16 नवंबर को होगी परीक्षा, नवंबर के चौथे सप्ताह में रिजल्ट (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
State Haj Inspectors: उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष हज यात्रा में जाने वाले प्रदेश के 17,226 श्रद्धालुओं की सेवा, सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 115 राज्य हज इंस्पेक्टरों (State Haj Inspectors) की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन इंस्पेक्टरों का चयन पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।
राज्य हज समिति, लखनऊ की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 450 सरकारी कर्मचारियों ने इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। चयनित हज इंस्पेक्टरों को हज यात्रा के दौरान सऊदी अरब में तैनात किया जाएगा, जहां वे राज्य के हज यात्रियों की मदद, मार्गदर्शन और व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे।
राज्य हज समिति के सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा (CBT) आगामी 16 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को नवंबर के चौथे सप्ताह में साक्षात्कार (Interview) के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। सफल उम्मीदवारों को चयन के बाद प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे सऊदी अरब में यात्रियों की सहायता प्रभावी ढंग से कर सकें। प्रशिक्षण में हज प्रक्रिया, अरबी भाषा के मूलभूत शब्द, तीर्थस्थलों का मार्गदर्शन, स्वास्थ्य एवं आपात सेवाओं से जुड़ी जानकारी शामिल होगी।
हज समिति ने बताया है कि यात्रा प्रबंधन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हर 150 हज यात्रियों पर एक इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाएगी। ये इंस्पेक्टर यात्रा के दौरान यात्रियों के आवास, भोजन, स्वास्थ्य सुविधा, और दस्तावेज़ी सहायता जैसे कार्यों का प्रबंधन करेंगे। उनका प्रमुख कार्य यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी यात्री असुविधा में न रहे और सभी व्यवस्थाएँ भारत सरकार और सऊदी अरब के हज मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों।
विशेष रूप से महिला हज यात्रियों की सहायता के लिए इस बार महिला हज इंस्पेक्टरों की नियुक्ति भी की जाएगी। हज समिति का कहना है कि हज यात्रा में महिला यात्रियों की संख्या हर वर्ष बढ़ रही है, और कई महिलाएं बिना पुरुष सहयोगी (मह्रम) के भी यात्रा पर जाती हैं। ऐसे में महिला इंस्पेक्टर उनकी यात्रा के दौरान सहायता, सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करेंगी। समिति ने स्पष्ट किया है कि महिला इंस्पेक्टरों को भी समान प्रक्रिया, परीक्षा और साक्षात्कार से होकर गुजरना होगा।
उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अनुसार, इस वर्ष 17,226 हज यात्री प्रदेश से सऊदी अरब के पवित्र नगर मक्का और मदीना की यात्रा पर जाएंगे। इन यात्रियों में लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़, मेरठ, गोरखपुर, आजमगढ़ और बरेली जैसे प्रमुख जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हैं। यात्रियों का पहला जत्था जून 2026 के आरंभ में रवाना होगा, जबकि वापसी का सिलसिला जुलाई के अंतिम सप्ताह तक चलेगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि इस वर्ष हज यात्रियों को बेहतर प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधा, आवास और परिवहन की व्यवस्था दी जाए।
हज समिति ने बताया है कि इस बार चयनित इंस्पेक्टरों को डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, मोबाइल एप्लिकेशन, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग सिस्टम के माध्यम से यात्रियों की निगरानी और सहायता करने के निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही, हर हज इंस्पेक्टर को यात्रियों के समूह की संपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा, हज यात्रियों के लिए मेडिकल कैंप, सूचना केंद्र और शिकायत निवारण केंद्र भी सऊदी अरब में स्थापित किए जाएंगे, जिनकी निगरानी यही इंस्पेक्टर करेंगे।
राज्य हज समिति ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से यह निर्णय लिया है कि सभी चयनित इंस्पेक्टरों को फर्स्ट-एड, आपातकालीन सहायता, और स्वास्थ्य प्रबंधन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सऊदी अरब में उत्तर प्रदेश से जाने वाले हर हज जत्थे के साथ एक मेडिकल टीम भी तैनात की जाएगी। यात्रियों के स्वास्थ्य की स्थिति, औषधि वितरण, और आपातकालीन उपचार की पूरी जिम्मेदारी संबंधित इंस्पेक्टरों और मेडिकल टीम की होगी।
करीब 450 सरकारी कर्मचारियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जिनमें राजस्व, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक विभागों के अधिकारी शामिल हैं। स्रोतों के अनुसार, कई अनुभवी अधिकारी भी आवेदन कर चुके हैं जिन्होंने पहले भी हज यात्राओं का प्रबंधन किया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, हज प्रक्रिया, भाषा, और प्रशासनिक दक्षता से जुड़े प्रश्न होंगे।
राज्य हज समिति के अध्यक्ष ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता आधारित होगी। उन्होंने बताया कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल योग्य, ईमानदार और सेवा भाव रखने वाले कर्मचारी ही हज इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हों। हज यात्री हमारे सम्मानित अतिथि हैं, उनकी सेवा में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
सऊदी अरब के हज मंत्रालय के साथ इस बार उत्तर प्रदेश हज समिति का सीधा समन्वय तंत्र स्थापित किया गया है। इसके तहत हर इंस्पेक्टर को सऊदी अरब में एक स्थानीय अधिकारी के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे संचार और सुविधा में आसानी हो।राज्य सरकार का दावा है कि इस बार हज यात्रा प्रबंधन पहले की तुलना में अधिक सुव्यवस्थित, तकनीकी और पारदर्शी होगा।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग