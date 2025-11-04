Haj Inspector: हज यात्रियों की सेवा में जुटेगा यूपी, 115 राज्य इंस्पेक्टर देंगे सऊदी में साथ

उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अनुसार, इस वर्ष 17,226 हज यात्री प्रदेश से सऊदी अरब के पवित्र नगर मक्का और मदीना की यात्रा पर जाएंगे। इन यात्रियों में लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़, मेरठ, गोरखपुर, आजमगढ़ और बरेली जैसे प्रमुख जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हैं। यात्रियों का पहला जत्था जून 2026 के आरंभ में रवाना होगा, जबकि वापसी का सिलसिला जुलाई के अंतिम सप्ताह तक चलेगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि इस वर्ष हज यात्रियों को बेहतर प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधा, आवास और परिवहन की व्यवस्था दी जाए।

