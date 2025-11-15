बिहार चुनाव नतीजों ने यूपी के विपक्षी दलों के बिगाड़े समीकरण, रणनीति बदलना होगा मजबूरी

उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव ने जहां एनडीए को एक नई ताकत दी है, वहीं विपक्षी दलों सपा और कांग्रेस के लिए बड़ा सबक सिखा दिया है। विपक्षी दलों का वोट चोरी मुद्दा और जातीय गणित का सिस्टम फेल रहा। सपा के सामने 2024 वाली जीत बरकरार रखने की चुनौती है। इसके साथ पीडीए के साथ अन्य रणनीति पर भी फोकस करना होगा। इसके साथ बसपा पहले से ज्यादा एक्टिव है। ऐसे में दलित वोट बैंक में सेंधमारी करना भी बड़ी चुनौती होगी।