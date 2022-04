बिकरूकांडः पुलिस ने कर दिया था एनकाउंटर लेकिन कोर्ट ने विकास दुबे को क्यों बनाए रखा है जिंदा

Bikarukand: बिकरू कांड समेत 60 अपराधिक मामलों में आरोपित विकास दुबे को प्रशासन ने अभी भी फाइलों में क्यों जिंदा करके रखा है। मृत्यु प्रमाणपत्र में पिता का नाम गलत दर्ज होने से कोर्ट ने मृत्यु स्वीकारने से मना कर दिया। फाइलों में विकास दुबे को जिंदा रखा है।

बिकरू गांव में सीओ समेत आठ पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारने वाला कुख्यात विकास दुबे भले पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया हो मगर कोर्ट की फाइलों में फिलहाल वह जिंदा रहेगा। उसका कारण है गलत मृत्यु प्रमाण पत्र। जब तक यह त्रुटि ठीक नहीं हो जाती तब तक पुलिस को भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। बिल्हौर पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक मामले में कोर्ट से विकास दुबे और उसके भाई अतुल दुबे का नाम निकलवाने की अर्जी दी। जिसपर कोर्ट ने पुलिस से विकास दुबे और अतुल दुबे का मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा है।

Bikarukand Vikas Dubey still alive in files Court said