Bike Accident: सेहरा चढ़ने से पहले उठ गई अर्थी, 6 दिन बाद दूल्हा बनने वाला मोहित हादसे में चला गया

Road Motor Bike Accident : दुबग्गा क्षेत्र के जेहटा गांव में गुरूवार की रात वह दर्दनाक खामोशी थी, जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। महज 6 दिन बाद जिस घर से बारात निकलने वाली थी, उसी घर से अब अर्थी उठी। दरवाजे पर टंगे झालर, आंगन में सजी मटकी, घर की दीवारों पर लगी रोशनियों के नीचे अब रोते-बिलखते चेहरों की कतार है। 24 वर्षीय मोहित गौतम जिसकी 13 नवंबर को शादी तय थी, वह गुरूवार शाम अपने तीन दोस्तों के साथ उन्नाव में लगने वाले बनारसी मेले को देखने गया था। पर किसे पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। सड़क पर हुए दर्दनाक हादसे ने मोहित समेत तीन युवकों की जान ले ली,मोहित गौतम (24), धीरेंद्र यादव (28) और मोनू कश्यप (18)। चौथा साथी शनि गंभीर घायल है और अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है।