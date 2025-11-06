Railway: चलती ट्रेन में उठा धुआं… बच्चों को उठाए भागे यात्री, समय रहते टला बड़ा हादसा

जैसे ही ट्रेन रुकी, लोको पायलट और गार्ड तुरंत प्रभावित बोगी की ओर पहुंचे। उन्होंने यात्रियों को शांत रहने और सुरक्षित दूरी पर खड़े रहने की अपील की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि ट्रेन के एक कोच में लगे ब्रेक शू पहियों में चिपक गए थे, जिसके कारण रगड़ बढ़ने से धुआं उत्पन्न हुआ। यह तकनीकी खराबी अधिक देर तक जारी रहती तो पहियों में अत्यधिक गर्मी के चलते आग लगने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता था। सूचना मिलते ही बुढ़वल स्टेशन से रेलवे की तकनीकी टीम मौके पर पहुँच गई। कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए ब्रेक सिस्टम की जांच की और कुछ ही मिनटों में खराबी को ठीक कर लिया। इसके बाद ट्रेन को आगे की यात्रा के लिए सुरक्षित घोषित कर दिया गया।