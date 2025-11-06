Intercity Express : इंटरसिटी एक्सप्रेस में उठा धुआं, यात्रियों में मची अफरा-तफरी; बाराबंकी में बड़ा हादसा टला

धुआं उठने की वजह शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी मानी जा रही है। रेलवे कर्मियों ने इंजन और संबंधित कोच में पहुंचकर तकनीकी परीक्षण किया। यात्रियों को कुछ देर के लिए सुरक्षित दूरी पर रोक कर स्थिति सामान्य होने का इंतजार कराया गया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि धुआं उठते ही लोगों में भगदड़ जैसा माहौल बन गया। कई यात्री अपने बच्चों को लेकर ट्रेन से तेजी से नीचे उतरे। कुछ यात्रियों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान तक छोड़ दिया।