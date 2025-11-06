Intercity Express : इंटरसिटी एक्सप्रेस में उठा धुआं, यात्रियों में मची अफरा-तफरी; बाराबंकी में बड़ा हादसा टला

Intercity Express (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
Panic on Gorakhpur-Lucknow Intercity: गोरखपुर–लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब ट्रेन से अचानक धुआं उठने लगा। घटना बुढ़वल स्टेशन से कुछ दूरी पहले पुल के पास हुई। धुआं देखते ही बोगियों में बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और लोग घबराकर तुरंत नीचे उतरने लगे। समय रहते ट्रेन रोके जाने से बड़ा हादसा टल गया।
जानकारी के अनुसार, इंटरसिटी एक्सप्रेस गोरखपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। तभी एक डिब्बे में सवार यात्रियों ने बदबूदार धुआं महसूस किया। देखते ही देखते धुआं बढ़ने लगा तो यात्रियों ने चेन खींचकर ट्रेन रुकवाई। लोको पायलट और गार्ड तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति की जांच की।
धुआं उठने की वजह शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी मानी जा रही है। रेलवे कर्मियों ने इंजन और संबंधित कोच में पहुंचकर तकनीकी परीक्षण किया। यात्रियों को कुछ देर के लिए सुरक्षित दूरी पर रोक कर स्थिति सामान्य होने का इंतजार कराया गया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि धुआं उठते ही लोगों में भगदड़ जैसा माहौल बन गया। कई यात्री अपने बच्चों को लेकर ट्रेन से तेजी से नीचे उतरे। कुछ यात्रियों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान तक छोड़ दिया।
सूचना पर बुढ़वल स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और जीआरपी भी पहुंच गई। जांच के बाद ट्रेन को आगे रवाना किया गया। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि सटीक कारण की जांच की जा रही है और आवश्यक तकनीकी परीक्षण किए जा रहे हैं, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सकें। घटना ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे की तैयारियों पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। हालांकि, त्वरित कार्रवाई से संभावित बड़ा हादसा टल गया।
