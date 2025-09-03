‘अगर आपने मुझ पर ऊंगली उठाई तो मेरी मां बीच से फाड़ देगी’, सपाइयों पर भड़की बीजेपी विधायक की बेटी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को समाजवादी पार्टी (सपा) महिला मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान उस समय हंगामा मच गया, जब बलिया की बांसडीह सीट से बीजेपी विधायक केतकी सिंह की नाबालिग बेटी विभावरी सिंह ने सपा कार्यकर्ताओं को कड़ा जवाब दिया। सपा महिला मोर्चा की नेता नेहा यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता विधायक आवास के बाहर नल लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थीं। इसी दौरान विभावरी ने सपा कार्यकर्ताओं को ललकारते हुए कहा, 'मेरी मां यहां नहीं हैं। इन्हें लगता है कि ये 16 साल की लड़की को डरा देंगे। अगर आपने मुझ पर उंगली भी उठाई, तो मेरी मां बीच से फाड़ देंगी।'