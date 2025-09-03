Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

‘अगर आपने मुझ पर ऊंगली उठाई तो मेरी मां बीच से फाड़ देगी’, सपाइयों पर भड़की बीजेपी विधायक की बेटी

समाजवादी पार्टी (सपा) महिला मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान उस समय हंगामा मच गया, जब बलिया की बांसडीह सीट से बीजेपी विधायक केतकी सिंह की नाबालिग बेटी विभावरी सिंह ने सपा कार्यकर्ताओं को कड़ा जवाब दिया।

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 03, 2025

बांसडीह से विधायक केतकी सिंह की बेटी सपाइयों पर बोला जमकर हमला, PC- Twitter

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को समाजवादी पार्टी (सपा) महिला मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान उस समय हंगामा मच गया, जब बलिया की बांसडीह सीट से बीजेपी विधायक केतकी सिंह की नाबालिग बेटी विभावरी सिंह ने सपा कार्यकर्ताओं को कड़ा जवाब दिया। सपा महिला मोर्चा की नेता नेहा यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता विधायक आवास के बाहर नल लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थीं। इसी दौरान विभावरी ने सपा कार्यकर्ताओं को ललकारते हुए कहा, 'मेरी मां यहां नहीं हैं। इन्हें लगता है कि ये 16 साल की लड़की को डरा देंगे। अगर आपने मुझ पर उंगली भी उठाई, तो मेरी मां बीच से फाड़ देंगी।'

विभावरी का यह बेबाक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कुछ लोग उनकी निर्भीकता की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इसे सत्ताधारी परिवार की परवरिश का नतीजा बता रहे हैं। इस घटना ने न केवल प्रदर्शन को सुर्खियों में ला दिया, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी नई बहस छेड़ दी।

प्रदर्शन के दौरान स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने सपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। महिलाओं को जबरन गाड़ियों में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया गया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी जारी रखी और सरकार पर लोकतांत्रिक आवाज दबाने का आरोप लगाया। नेहा यादव ने कहा, "हम जनता की समस्याएं उठाने आए थे, लेकिन सत्ता पक्ष हमें दबाना चाहता है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है।"

ये भी पढ़ें

‘तुम कुंवारी हो लोन नहीं मिलेगा…’, शादी हो गई होती तो दे देते, कहकर रिजेक्ट कर दी फाइल
अलीगढ़
image

विभावरी के बयान ने राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं जन्म दीं। सपा समर्थकों ने इसे सत्ता का अहंकार करार दिया, जबकि बीजेपी खेमे ने इसे एक नाबालिग बेटी की नन्ही सी हिम्मत बताया। नेहा यादव ने विभावरी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, 'सत्ता के नशे में चूर बीजेपी परिवार लोकतांत्रिक विरोध को धमकियों से दबाने की कोशिश कर रहा है।'

केतकी सिंह का सपा पर हमला

इस बीच, बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने सपा और इसके नेता अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। अखिलेश द्वारा अयोध्या बस सेवा पर सवाल उठाने के जवाब में केतकी ने कहा, 'जब अखिलेश ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था, तब सरकारी टोटियां कहां गई थीं? पहले वह टोटियों का हिसाब दें, फिर जो चाहें, वह चालू करा दिया जाएगा।' उन्होंने सपा शासन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तब स्कूलों में गाय और भैंसें पढ़ा करती थीं।

ये भी पढ़ें

सात साल बाद इंस्टाग्राम रील से मिला लापता पति, दूसरी शादी के आरोप में पत्नी ने करवाया गिरफ्तार
हरदोई
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 03:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘अगर आपने मुझ पर ऊंगली उठाई तो मेरी मां बीच से फाड़ देगी’, सपाइयों पर भड़की बीजेपी विधायक की बेटी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट