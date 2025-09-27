Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

भाजपा युवा मोर्चा के “I Love Yogi Ji” और “I Love Bulldozer” पोस्टर ने बढ़ाई सरगर्मी, जानिए किसका जवाब

लखनऊ के चौराहों पर लगाए गए "I Love Yogi Ji" और "I Love Bulldozer" पोस्टर ने फिर से धार्मिक और राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया। मुस्लिम समुदाय इसे भड़काने वाली हरकत बता रहा है। जबकि भाजपा युवा मोर्चा इसे सियासी समर्थन के रूप में दिखा रहा है।

लखनऊ

Mahendra Tiwari

Sep 27, 2025

Lucknow
लखनऊ में लगा पोस्टर

देशभर में “I Love Muhammad” अभियान के तहत कई जगहों पर प्रदर्शन और विवाद सामने आ रहे हैं। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। कुछ जगहों पर लाठीचार्ज भी किया गया। इसी बीच, उत्तर प्रदेश में हिंदू समुदाय के लोगों ने इसका जवाब देते हुए “I Love Mahadev” के पोस्टर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन हाल ही में लखनऊ में एक नया विवाद उभरा है।

भाजपा युवा मोर्चा के नेता पोस्टरों पर “I Love Yogi Ji” और “I Love Bulldozer” लिखवाकर सार्वजनिक जगहों पर लगाए गए हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि ये पोस्टर जानबूझकर उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने और भड़काने के लिए लगाए गए हैं। इस विवाद की पृष्ठभूमि में यह भी है कि हाल ही में उत्तराखंड के अली खान इलाके में “I Love Muhammad” अभियान के दौरान हिंसक झड़पें हुई थीं। उस दौरान पुलिस ने कुछ मुस्लिम घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की थी। इस कारण बुलडोजर को अब कई लोग मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले उपकरण के रूप में देख रहे हैं। लखनऊ में लगाए गए पोस्टरों के पीछे भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री का हाथ बताया जा रहा है। पोस्टर मुख्य रूप से समता चौराहा और राजभवन चौराहा पर लगाए गए हैं। पोस्टरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ बुलडोजर की तस्वीर भी दिखाई जा रही है।

बुलडोजर अब योगी सरकार की एक प्रतीकात्मक छवि बन चुका

सियासी और सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, बुलडोजर अब योगी सरकार की एक प्रतीकात्मक छवि बन चुका है। अक्सर मस्जिद, मदरसे और मजारों पर अवैध अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर कार्रवाई की जाती है। जिससे इसे मुसलमानों के खिलाफ एक शक्ति के रूप में देखा जाता है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि बुलडोजर किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 11:45 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / भाजपा युवा मोर्चा के “I Love Yogi Ji” और “I Love Bulldozer” पोस्टर ने बढ़ाई सरगर्मी, जानिए किसका जवाब

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.