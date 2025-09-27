भाजपा युवा मोर्चा के “I Love Yogi Ji” और “I Love Bulldozer” पोस्टर ने बढ़ाई सरगर्मी, जानिए किसका जवाब

भाजपा युवा मोर्चा के नेता पोस्टरों पर “I Love Yogi Ji” और “I Love Bulldozer” लिखवाकर सार्वजनिक जगहों पर लगाए गए हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि ये पोस्टर जानबूझकर उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने और भड़काने के लिए लगाए गए हैं। इस विवाद की पृष्ठभूमि में यह भी है कि हाल ही में उत्तराखंड के अली खान इलाके में “I Love Muhammad” अभियान के दौरान हिंसक झड़पें हुई थीं। उस दौरान पुलिस ने कुछ मुस्लिम घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की थी। इस कारण बुलडोजर को अब कई लोग मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले उपकरण के रूप में देख रहे हैं। लखनऊ में लगाए गए पोस्टरों के पीछे भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री का हाथ बताया जा रहा है। पोस्टर मुख्य रूप से समता चौराहा और राजभवन चौराहा पर लगाए गए हैं। पोस्टरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ बुलडोजर की तस्वीर भी दिखाई जा रही है।