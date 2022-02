सीएम योगी जीते चुनाव तो इंडिया वापस नहीं आउंगा, बॉलीवुड एक्टर ने खाई कसम

bollywood news: कमाल आर खान अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। ये अक्सर किसी न किसी पर्सनालियी के खिलाफ विवाद बात या ट्वीट करते रहते हैं। इस बार कमाल आर खान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर ट्वीट किया है। जिसके बादे यूजर्स लगातार इनका मजाक बना रहे हैं। यूपी विधान सभा चुनाव में योगी की जीत व हार को लेकर कमाल आर खान ने विवादित ट्वीट किया है।

लखनऊ Updated: February 19, 2022 10:36:39 am

bollywood news: बॉलीवुड की खबरों में चर्चा में रहने वाले फिल्म अभिनेता व अपने आप को क्रिटिक बताने वाले कमाल आर खान(KRK) एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। कमाल आर खान ने एक ट्वीट किया है जिसमें यह ऐलान किया है कि अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में योगी आदित्यनाथ की हार नहीं हुई तो फिर वह इंडिया कभी वापस नहीं आएंगे। जिसके बाद यूजर्स ने उनका सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बनाया है।

ये किया ट्वीट ट्वीट करते हुए कमाल आर खान(KRK) ने लिखा है कि आज मैं वचन देता हूं कि अगर 10 मार्च 2022 को योगी जी की हार नहीं हुई तो मैं इंडिया कभी वापस नहीं आऊंगा! जय बजरंगबली!

अक्सर विवादित बयान दते हैं कमाल आर खान कमाल आर खान बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं और अक्सर विवादों में रहते हैं। फिल्म अभिनेता व जानी-मानी पर्सनालिटी के खिलाफ कमाल आर खान विवादित बात करने के लिए जाने जाते हैं। जिसके चलते अक्सर ये सुर्खियों में रहते हैं एक बार फिर से इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित ट्वीट किया है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर लगातार इनका मजाक बना रहे हैं। कमाल आर खान द्वारा किए जाने वाले विवादित बयान व टिप्पणी पर अक्सर यूजर उनको घेरते हैं और इनका मजाक उड़ाते हैं। इसके बावजूद भी कमाल आर खान लगातार विवादित बयान देते रहते हैं।

योगी आदित्यनाथ को लेकर दिए गए बयान के बाद ट्विटर पर ही यूजर ने कमाल आर खान का मजाक बनाया है। शिवम शर्मा नाम की योजना कमाल आर खान को रिप्लाई करते हुए लिखा है thanks for not coming India again, एक और यूजर योगेश देशपांडे ने कमाल आर खान को जवाब देते हुए लिखा है कि देखो प्रॉमिस तोड़ना मत, आकाश वर्मा नाम की यूजर ने लिखा है कि परमानेंट घर ले ले वहीं पर, विजय वर्मा नाम के यूजर ने लिखा है मत‌ आ भाई वैसे यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं।

