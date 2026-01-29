‘संविधान, समानता और छात्रों के अधिकार सर्वोपरि’, UGC के नए नियमों पर SC के रोक लगाने के बाद बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान

बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि UGC के नए नियम सनातन धर्म के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में जातियां किसी लड़ाई के लिए नहीं हैं, बल्कि यह परंपरा इसलिए बनाई गई थी ताकि हर व्यक्ति की आजीविका और जीवन सुरक्षित रह सके। ये पुराने समय की प्रथाएं हैं, जो समाज की स्थिरता के लिए बनाई गई थीं। UGC के इस नियम ने अब एक जाति को दूसरी जाति के सामने खड़ा कर दिया है, जिससे लड़ाई और टकराव होना तय है। यह पूरे सनातन धर्म के लिए एक तरह का खतरा है, मानो एक मशीन ले आए और कहे, लड़ो और मरो।