‘संविधान, समानता और छात्रों के अधिकार सर्वोपरि’, UGC के नए नियमों पर SC के रोक लगाने के बाद बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान

UGC के नए नियमों पर SC के रोक लगाने के बाद बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
Brijbhushan Singh On UGC New Rules Row: सुप्रीम कोर्ट ने UGC के हालिया नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इन पर रोक लगा दी है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि UGC ने जाति-आधारित भेदभाव की एक गैर-समावेशी परिभाषा अपनाई है, जिसके चलते कुछ वर्गों को संस्थागत संरक्षण से बाहर कर दिया गया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट के इस अंतरिम फैसले के बाद नए नियमों के अमल पर फिलहाल रोक लग गई है।
UGC के नए नियमों पर SC के रोक लगाने के बाद बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ''माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC के नए नियमों पर रोक लगाया जाना न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोर्ट ने स्वयं माना कि इन नियमों से भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संविधान, समानता और छात्रों के अधिकार सर्वोपरि हैं। सत्यमेव जयते!''
बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि UGC के नए नियम सनातन धर्म के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में जातियां किसी लड़ाई के लिए नहीं हैं, बल्कि यह परंपरा इसलिए बनाई गई थी ताकि हर व्यक्ति की आजीविका और जीवन सुरक्षित रह सके। ये पुराने समय की प्रथाएं हैं, जो समाज की स्थिरता के लिए बनाई गई थीं। UGC के इस नियम ने अब एक जाति को दूसरी जाति के सामने खड़ा कर दिया है, जिससे लड़ाई और टकराव होना तय है। यह पूरे सनातन धर्म के लिए एक तरह का खतरा है, मानो एक मशीन ले आए और कहे, लड़ो और मरो।
बता दें कि पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर किया। जिसमें उन्होंने लिखा, ''UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कहा जाति संबंधी नियम अस्पष्ट, गलत इस्तेमाल हो सकता है।"
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
UGC विवाद