UP Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, लखनऊ,हरदोई, बाराबंकी जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अब मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि शुक्रवार से प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा, गरज-चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह बदलाव शुक्रवार से शुरू होकर शनिवार तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में असर दिखाएगा, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।