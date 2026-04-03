UP Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, लखनऊ,हरदोई, बाराबंकी जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

बदलेगा मौसम, आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत (फोटो सोर्स : Meteorological Department )
UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अब मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि शुक्रवार से प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा, गरज-चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह बदलाव शुक्रवार से शुरू होकर शनिवार तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में असर दिखाएगा, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में मौसम बदलेगा। सहारनपुर, शामली, मेरठ, नोएडा समेत करीब 18 जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में गरज-चमक और वज्रपात का भी खतरा बना रहेगा।
मौसम विभाग ने 11 जिलों में ओलावृष्टि की आशंका जताई है। इससे खासकर किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस समय कई फसलें कटाई के लिए तैयार हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ओले गिरने से गेहूं, सरसों और अन्य फसलों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसानों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग ने जिन जिलों में तेज हवा और बारिश का अलर्ट जारी किया है, उनमें प्रमुख रूप से बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, झांसी, ललितपुर और महोबा शामिल हैं। इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे पेड़ों के गिरने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका भी बनी हुई है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, शुक्रवार को पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ यह बारिश का दौर शनिवार तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पहुंच जाएगा। इससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम सुहावना हो सकता है। हालांकि, कुछ स्थानों पर तेज आंधी और वज्रपात के कारण नुकसान की संभावना भी बनी हुई है।
इधर, गुरुवार को प्रदेश में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। तेज धूप और उमस के कारण लोग दिनभर परेशान रहे। बांदा में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान रहा। इसके अलावा,
इन तापमानों ने यह साफ कर दिया है कि प्रदेश में गर्मी अपने चरम की ओर बढ़ रही है।
मौसम में आने वाले इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आएगी, जिससे मौसम सुहावना हो सकता है। हालांकि, मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह भी दी है, खासकर आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर।
कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
मौसम विभाग की चेतावनी के बाद स्थानीय प्रशासन भी सतर्क हो गया है। बिजली विभाग, आपदा प्रबंधन और अन्य संबंधित एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमें तैयार रखी गई हैं, ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके।
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