Petrol Diesel Price Today: 05 नवंबर को कितनी बदली पेट्रोल-डीजल की कीमतें, जानिए अपने शहर का ताजा रेट

देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें प्रतिदिन सुबह 6 बजे अपडेट की जाती हैं। ये बदलाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और रुपये-डॉलर की विनिमय दर पर निर्भर करते हैं।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Aman Pandey

Nov 05, 2025

Petrol Pump (Photo- ANI)

यूपी की राजधानी लखनऊ में आज (5 नवंबर 2025) पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज पेट्रोल का दाम 94.69 रुपये प्रति लीटर और डीजल का दाम 87.81 रुपये प्रति लीटर बना हुआ है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल की कीमतें 94.52 से 94.73 रुपये रुपये के बीच घूमती रही हैं, जबकि डीजल के दामों में भी हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जो 87.61 रुपये से ₹87.86 रुपये प्रति लीटर के बीच रहा। अलग-अलग स्रोतों के अनुसार थोड़ी भिन्न हो सकती है। यूपी के अन्य शहरों में कीमतें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं, जो उनके स्थान और स्थानीय करों पर निर्भर करती हैं।

आगरा में पेट्रोल सबसे सस्ता 94.50 प्रति लीटर पर दर्ज किया गया है। अलीगढ़ में 94.82, अमरोहा में 95.34, औरैया में 95.00, आज़मगढ़ में 95.45, बागपत में 94.76, बहराइच में 94.84, बलिया में 95.62 और बलरामपुर में 95.03 प्रति लीटर की दरें दर्ज की गई हैं। यानी पूरे प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों में लगभग 1.5 प्रति लीटर तक का अंतर बना हुआ है। ये रेट अलग-अलग स्रोतों से लिए गए हैं।

ऐसे करें अपने शहर के पेट्रोल-डीजल के दाम SMS से चेक

अगर आप मोबाइल से अपने शहर के पेट्रेल-डिजल का रेट जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए तरीके से आप सिर्फ एक SMS भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इंडियन ऑयल (IOCL) ग्राहक

अपने शहर का कोड टाइप करें- जैसे “RSP<स्पेस>शहर कोड” और इसे 9224992249 पर भेजें।
उदाहरण: RSP 112233 भेजें।

भारत पेट्रोलियम (BPCL) ग्राहक

SMS में टाइप करें “RSP<स्पेस>शहर कोड” और भेजें 9223112222 पर।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ग्राहक

संदेश टाइप करें “HPPRICE<स्पेस>शहर का नाम” और भेजें 9222201122 पर।

जानें अपने शहर का कोड

S.No.City (शहर)SMS Text (मैसेज भेजें)
1New DelhiRSP 102090
2KolkataRSP 119941
3MumbaiRSP 108412
4ChennaiRSP 133649
5FaridabadRSP 102287
6GurgaonRSP 102082
7NoidaRSP 155444
8GhaziabadRSP 154410
9AgartalaRSP 159850
10AizwalRSP 160181
11AmbalaRSP 102049
12BangaloreRSP 118219
13BhopalRSP 169398
14BhubhaneswarRSP 124305
15ChandigarhRSP 102790
16DehradunRSP 161143
17GandhinagarRSP 218671
18GangtokRSP 159289
19GuwahatiRSP 159571
20HyderabadRSP 134483
21ImphalRSP 159875
22ItanagarRSP 160647
23JaipurRSP 123143
24JammuRSP 108726
25JullunderRSP 108743
26KohimaRSP 160154
27LucknowRSP 155054
28PanjimRSP 125676
29PatnaRSP 166873
30PondicherryRSP 135299
31Port BlairRSP 220191
32RaipurRSP 169751
33RanchiRSP 166751
34ShillongRSP 159828
35ShimlaRSP 109295
36SrinagarRSP 109536
37TrivandrumRSP 124923
38SilvasaRSP 367896
39DamanRSP 177747
40VijayawadaRSP 127611
41VisakhapatnamRSP 127290
42LehRSP 194259

Updated on:

05 Nov 2025 09:42 am

Published on:

05 Nov 2025 08:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Petrol Diesel Price Today: 05 नवंबर को कितनी बदली पेट्रोल-डीजल की कीमतें, जानिए अपने शहर का ताजा रेट

