Petrol Diesel Price Today: 05 नवंबर को कितनी बदली पेट्रोल-डीजल की कीमतें, जानिए अपने शहर का ताजा रेट

यूपी की राजधानी लखनऊ में आज (5 नवंबर 2025) पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज पेट्रोल का दाम 94.69 रुपये प्रति लीटर और डीजल का दाम 87.81 रुपये प्रति लीटर बना हुआ है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल की कीमतें 94.52 से 94.73 रुपये रुपये के बीच घूमती रही हैं, जबकि डीजल के दामों में भी हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जो 87.61 रुपये से ₹87.86 रुपये प्रति लीटर के बीच रहा। अलग-अलग स्रोतों के अनुसार थोड़ी भिन्न हो सकती है। यूपी के अन्य शहरों में कीमतें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं, जो उनके स्थान और स्थानीय करों पर निर्भर करती हैं।
आगरा में पेट्रोल सबसे सस्ता 94.50 प्रति लीटर पर दर्ज किया गया है। अलीगढ़ में 94.82, अमरोहा में 95.34, औरैया में 95.00, आज़मगढ़ में 95.45, बागपत में 94.76, बहराइच में 94.84, बलिया में 95.62 और बलरामपुर में 95.03 प्रति लीटर की दरें दर्ज की गई हैं। यानी पूरे प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों में लगभग 1.5 प्रति लीटर तक का अंतर बना हुआ है। ये रेट अलग-अलग स्रोतों से लिए गए हैं।
अगर आप मोबाइल से अपने शहर के पेट्रेल-डिजल का रेट जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए तरीके से आप सिर्फ एक SMS भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अपने शहर का कोड टाइप करें- जैसे “RSP<स्पेस>शहर कोड” और इसे 9224992249 पर भेजें।
उदाहरण:
RSP 112233 भेजें।
SMS में टाइप करें “RSP<स्पेस>शहर कोड” और भेजें 9223112222 पर।
संदेश टाइप करें “HPPRICE<स्पेस>शहर का नाम” और भेजें 9222201122 पर।
|S.No.
|City (शहर)
|SMS Text (मैसेज भेजें)
|1
|New Delhi
|RSP 102090
|2
|Kolkata
|RSP 119941
|3
|Mumbai
|RSP 108412
|4
|Chennai
|RSP 133649
|5
|Faridabad
|RSP 102287
|6
|Gurgaon
|RSP 102082
|7
|Noida
|RSP 155444
|8
|Ghaziabad
|RSP 154410
|9
|Agartala
|RSP 159850
|10
|Aizwal
|RSP 160181
|11
|Ambala
|RSP 102049
|12
|Bangalore
|RSP 118219
|13
|Bhopal
|RSP 169398
|14
|Bhubhaneswar
|RSP 124305
|15
|Chandigarh
|RSP 102790
|16
|Dehradun
|RSP 161143
|17
|Gandhinagar
|RSP 218671
|18
|Gangtok
|RSP 159289
|19
|Guwahati
|RSP 159571
|20
|Hyderabad
|RSP 134483
|21
|Imphal
|RSP 159875
|22
|Itanagar
|RSP 160647
|23
|Jaipur
|RSP 123143
|24
|Jammu
|RSP 108726
|25
|Jullunder
|RSP 108743
|26
|Kohima
|RSP 160154
|27
|Lucknow
|RSP 155054
|28
|Panjim
|RSP 125676
|29
|Patna
|RSP 166873
|30
|Pondicherry
|RSP 135299
|31
|Port Blair
|RSP 220191
|32
|Raipur
|RSP 169751
|33
|Ranchi
|RSP 166751
|34
|Shillong
|RSP 159828
|35
|Shimla
|RSP 109295
|36
|Srinagar
|RSP 109536
|37
|Trivandrum
|RSP 124923
|38
|Silvasa
|RSP 367896
|39
|Daman
|RSP 177747
|40
|Vijayawada
|RSP 127611
|41
|Visakhapatnam
|RSP 127290
|42
|Leh
|RSP 194259
