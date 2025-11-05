Petrol Diesel Price Today: 05 नवंबर को कितनी बदली पेट्रोल-डीजल की कीमतें, जानिए अपने शहर का ताजा रेट

यूपी की राजधानी लखनऊ में आज (5 नवंबर 2025) पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज पेट्रोल का दाम 94.69 रुपये प्रति लीटर और डीजल का दाम 87.81 रुपये प्रति लीटर बना हुआ है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल की कीमतें 94.52 से 94.73 रुपये रुपये के बीच घूमती रही हैं, जबकि डीजल के दामों में भी हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जो 87.61 रुपये से ₹87.86 रुपये प्रति लीटर के बीच रहा। अलग-अलग स्रोतों के अनुसार थोड़ी भिन्न हो सकती है। यूपी के अन्य शहरों में कीमतें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं, जो उनके स्थान और स्थानीय करों पर निर्भर करती हैं।