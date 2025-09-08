यूपी में आईपीएस अफसरों के बंपर तबादले, सतीश गणेश की लखनऊ वापसी, जाने किसे कहां मिली तैनाती

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने सोमवार देर शाम पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया। इस तबादला सूची में डीजी से लेकर एसपी और एएसपी रैंक तक के दर्जनों अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन का दावा है कि इस बदलाव से पुलिसिंग व्यवस्था और अधिक चुस्त-दुरुस्त होगी तथा कानून-व्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा।