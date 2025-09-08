Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

यूपी में आईपीएस अफसरों के बंपर तबादले, सतीश गणेश की लखनऊ वापसी, जाने किसे कहां मिली तैनाती

उत्तर प्रदेश शासन ने सोमवार देर शाम पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया। इस तबादला सूची में डीजी से लेकर एसपी और एएसपी रैंक तक के दर्जनों अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन का दावा है कि इस बदलाव से पुलिसिंग व्यवस्था और अधिक चुस्त-दुरुस्त होगी तथा कानून-व्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा।

लखनऊ

Avanish Pandey

Sep 08, 2025

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने सोमवार देर शाम पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया। इस तबादला सूची में डीजी से लेकर एसपी और एएसपी रैंक तक के दर्जनों अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन का दावा है कि इस बदलाव से पुलिसिंग व्यवस्था और अधिक चुस्त-दुरुस्त होगी तथा कानून-व्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा।

सबसे बड़ा नाम आईपीएस सतीश गणेश का है, जिनकी लखनऊ वापसी हुई है। उन्हें एडीजी ट्रैफिक बनाया गया है। इसके अलावा राजीव सभरवाल को डीजी पीटीसी मुरादाबाद, देव रंजन को डीजी स्थापना, जबकि ब्रजेश गौतम और ओमप्रकाश सिंह को डीजी मुख्यालय की नई जिम्मेदारी मिली है।

वरिष्ठ स्तर पर बड़े बदलाव

-मोदक राजेश बने आईजी जीआरपी
-सत्यनारायण को मिली एडीजी एसीओ की जिम्मेदारी
-सुभाष चंद्र दुबे बने आईजी महिला एवं बाल सुरक्षा

मध्य स्तर पर नई तैनाती

-अनीस अंसारी – डीआईजी पीएसी लखनऊ
-सर्वोदय चंद्र यादव – एसपी एसएसएफ
-पंकज पांडेय – एसपी पीएसी मुख्यालय
-महेंद्र पाल – सेनानायक एसएसएफ सहारनपुर

तकनीकी और इंटेलिजेंस विंग में फेरबदल

-शुभम पटेल – एसपी तकनीकी सेवाएं
-सुंदरकांत मीणा – एसपी इंटेलिजेंस कानपुर
-संजय राय – एसपी इंटेलिजेंस अयोध्या
-आनंद कुमार द्वितीय – एसपी इंटेलिजेंस बरेली
-संजय कुमार द्वितीय – एसपी इंटेलिजेंस गोरखपुर

साइबर क्राइम और पीएसी में नई नियुक्तियां

-रोहन झा – एएसपी साइबर क्राइम लखनऊ
-निहारिका शर्मा – सेनानायक पीएसी गोरखपुर
-संजीव बाजपेयी – सेनानायक पीएसी एटा

प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य विभागों में बदलाव

-अनिल कुमार – प्रधानाचार्य पीटीएस गोरखपुर
-अशोक कुमार – एसपी पावर कॉर्पोरेशन एवं पुलिस भर्ती बोर्ड
-डॉ. मिनाक्षी सेनानायक – वाराणसी
-मनोज अवस्थी – सेनानायक 12वीं पीएसी फतेहपुर
-विनय कुमार सिंह – एसपी एटीएस

शासन की मंशा

सूत्रों के मुताबिक, इन तबादलों का मकसद पुलिस बल में नई ऊर्जा भरना और विभागीय कार्यप्रणाली को और मजबूत करना है। सरकार का कहना है कि इन नियुक्तियों से अपराध नियंत्रण के साथ-साथ प्रशासनिक समन्वय भी बेहतर होगा।

