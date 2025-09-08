यूपी में आईपीएस अफसरों के बंपर तबादले, सतीश गणेश की लखनऊ वापसी, जाने किसे कहां मिली तैनाती

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने सोमवार देर शाम पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया। इस तबादला सूची में डीजी से लेकर एसपी और एएसपी रैंक तक के दर्जनों अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन का दावा है कि इस बदलाव से पुलिसिंग व्यवस्था और अधिक चुस्त-दुरुस्त होगी तथा कानून-व्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा।
सबसे बड़ा नाम आईपीएस सतीश गणेश का है, जिनकी लखनऊ वापसी हुई है। उन्हें एडीजी ट्रैफिक बनाया गया है। इसके अलावा राजीव सभरवाल को डीजी पीटीसी मुरादाबाद, देव रंजन को डीजी स्थापना, जबकि ब्रजेश गौतम और ओमप्रकाश सिंह को डीजी मुख्यालय की नई जिम्मेदारी मिली है।
-मोदक राजेश बने आईजी जीआरपी
-सत्यनारायण को मिली एडीजी एसीओ की जिम्मेदारी
-सुभाष चंद्र दुबे बने आईजी महिला एवं बाल सुरक्षा
-अनीस अंसारी – डीआईजी पीएसी लखनऊ
-सर्वोदय चंद्र यादव – एसपी एसएसएफ
-पंकज पांडेय – एसपी पीएसी मुख्यालय
-महेंद्र पाल – सेनानायक एसएसएफ सहारनपुर
-शुभम पटेल – एसपी तकनीकी सेवाएं
-सुंदरकांत मीणा – एसपी इंटेलिजेंस कानपुर
-संजय राय – एसपी इंटेलिजेंस अयोध्या
-आनंद कुमार द्वितीय – एसपी इंटेलिजेंस बरेली
-संजय कुमार द्वितीय – एसपी इंटेलिजेंस गोरखपुर
-रोहन झा – एएसपी साइबर क्राइम लखनऊ
-निहारिका शर्मा – सेनानायक पीएसी गोरखपुर
-संजीव बाजपेयी – सेनानायक पीएसी एटा
-अनिल कुमार – प्रधानाचार्य पीटीएस गोरखपुर
-अशोक कुमार – एसपी पावर कॉर्पोरेशन एवं पुलिस भर्ती बोर्ड
-डॉ. मिनाक्षी सेनानायक – वाराणसी
-मनोज अवस्थी – सेनानायक 12वीं पीएसी फतेहपुर
-विनय कुमार सिंह – एसपी एटीएस
सूत्रों के मुताबिक, इन तबादलों का मकसद पुलिस बल में नई ऊर्जा भरना और विभागीय कार्यप्रणाली को और मजबूत करना है। सरकार का कहना है कि इन नियुक्तियों से अपराध नियंत्रण के साथ-साथ प्रशासनिक समन्वय भी बेहतर होगा।