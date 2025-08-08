Bus Crisis UP: रक्षाबंधन पर बसों का संकट: सड़कों पर फंसे यात्री, इंतजाम नाकाफी

त्योहार के कारण शहरों से कस्बों और गांवों की ओर लौटने वालों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। शासन ने पहले ही 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से 10 अगस्त की रात 12 बजे तक महिलाओं और उनके एक सहयात्री के लिए निःशुल्क बस यात्रा का ऐलान किया था। इस घोषणा के बाद बसों में भीड़ का अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन तैयारी न के बराबर रही।

राजधानी लखनऊ समेत कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और अन्य शहरों में बस अड्डों पर सैकड़ों यात्री खुले आसमान के नीचे खड़े रहे। कई स्थानों पर यात्री मजबूरी में प्राइवेट टैक्सी या ऑटो का सहारा लेते दिखे, जिनमें किराया सामान्य से कई गुना अधिक वसूला गया।