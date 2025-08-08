8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

Bus Crisis UP: रक्षाबंधन पर बसों का संकट: सड़कों पर फंसे यात्री, इंतजाम नाकाफी

Public Transport UP: रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री के निर्देशों और महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना के बावजूद प्रदेश में बसों का संकट गहराया। हर चौराहे और बस अड्डे पर सैकड़ों यात्री घंटों इंतजार में खड़े रहे। क्षेत्रीय प्रबंधकों की नाकामी से त्योहार की खुशियों पर अव्यवस्था का साया पड़ गया।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 08, 2025

रक्षाबंधन पर बसों का अकाल: यात्रियों की लंबी कतारें फोटो सोर्स : Patrika
रक्षाबंधन पर बसों का अकाल: यात्रियों की लंबी कतारें फोटो सोर्स : Patrika

Bus Crisis on Raksha Bandhan: रक्षाबंधन का त्यौहार भाई-बहन के रिश्ते का प्रतीक है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में यह पर्व यात्री सुविधाओं के अभाव के कारण लोगों के लिए परेशानी लेकर आया। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद बसों की भारी कमी ने आम जनता को खासी मुश्किल में डाल दिया। हर चौराहे, बस अड्डे और प्रमुख सड़कों पर यात्रियों का भारी जमावड़ा देखने को मिला, जबकि क्षेत्रीय प्रबंधक बसों का इंतजाम करने में नाकाम नजर आए।

बसों का अकाल -यात्रियों की लंबी कतारें

त्योहार के कारण शहरों से कस्बों और गांवों की ओर लौटने वालों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। शासन ने पहले ही 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से 10 अगस्त की रात 12 बजे तक महिलाओं और उनके एक सहयात्री के लिए निःशुल्क बस यात्रा का ऐलान किया था। इस घोषणा के बाद बसों में भीड़ का अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन तैयारी न के बराबर रही।
राजधानी लखनऊ समेत कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और अन्य शहरों में बस अड्डों पर सैकड़ों यात्री खुले आसमान के नीचे खड़े रहे। कई स्थानों पर यात्री मजबूरी में प्राइवेट टैक्सी या ऑटो का सहारा लेते दिखे, जिनमें किराया सामान्य से कई गुना अधिक वसूला गया।

ये भी पढ़ें

UP Tourism Funding: लखनऊ मंडल में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा, 34 परियोजनाओं पर सरकार खर्च करेगी 16.35 करोड़ रुपये
लखनऊ
Lucknow Tourism Development फोटो सोर्स : Patrika

मुख्यमंत्री के निर्देशों का असर क्यों नहीं हुआ

त्योहार से पहले मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग और क्षेत्रीय प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि रक्षाबंधन पर बसों की कमी न हो और सभी मार्गों पर पर्याप्त बसें चलाई जाएं। इसके बावजूद कई जिलों में स्थिति जस की तस रही।
सूत्रों के अनुसार, विभाग के पास त्योहार के लिए अतिरिक्त बसें लगाने की योजना थी, लेकिन ड्राइवरों और कंडक्टरों की कमी के कारण इन्हें सड़क पर नहीं उतारा जा सका। वहीं, कुछ मार्गों पर बसें तो उपलब्ध थीं लेकिन उनकी संख्या यात्रियों की भीड़ के मुकाबले बेहद कम थी।

महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा -बना अतिरिक्त दबाव

महिलाओं और उनके एक सहयात्री के लिए मुफ्त यात्रा योजना का उद्देश्य उन्हें सुरक्षित और सुलभ यात्रा मुहैया कराना था, लेकिन यह योजना ही बसों की कमी की सबसे बड़ी वजह बन गई।
मुफ्त यात्रा का लाभ लेने के लिए महिलाएं अपने बच्चों और रिश्तेदारों के साथ बड़ी संख्या में बस अड्डों पर पहुंचीं। कुछ स्थानों पर तो बसों में महिलाओं और पुरुष यात्रियों के बीच सीट को लेकर विवाद की स्थिति बन गई।

प्रशासन और प्रबंधन की उदासीनता

हालात को देखते हुए कई जगहों पर पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए बुलाना पड़ा। फिर भी बस अड्डों पर यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं – जैसे पीने का पानी, बैठने की जगह और शेड – उपलब्ध नहीं कराए गए।
क्षेत्रीय प्रबंधकों से जब मीडिया ने सवाल किया, तो उन्होंने बसों की कमी की जिम्मेदारी उच्च अधिकारियों पर डाल दी। वहीं, कुछ अधिकारियों ने दावा किया कि "परिस्थितियां अचानक बनीं" और सभी संसाधनों के साथ प्रयास किए जा रहे हैं।

यात्रियों की परेशानियां

  • लंबा इंतजार: कई यात्रियों को 3-4 घंटे तक बस का इंतजार करना पड़ा।
  • महंगे किराए: प्राइवेट वाहनों और टैक्सियों ने मनमाना किराया वसूला।
  • असुविधाजनक सफर: ओवरलोड बसों में यात्री खड़े होकर सफर करने को मजबूर हुए।
  • गर्मी और उमस: इंतजार के दौरान छांव और पानी की सुविधा न होने से बुजुर्ग और महिलाएं खासा परेशान रहीं।

सड़क पर त्योहार की 'कड़वी मिठास'

त्योहार के दिन का माहौल उत्सव जैसा होना चाहिए, लेकिन बसों की कमी ने इसे निराशाजनक बना दिया। लखनऊ के चारबाग बस अड्डे पर 60 वर्षीय मीना देवी ने कहा "मैं हर साल राखी पर अपने भाई के घर जाती हूं, लेकिन इस बार बसों की ऐसी कमी देखी कि लगा शायद नहीं जा पाऊंगी।"

विशेषज्ञों की राय

परिवहन विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे त्योहारों पर बसों का फ्लीट मैनेजमेंट पहले से तैयार रहना चाहिए।

  • अतिरिक्त बसों की बुकिंग
  • अस्थायी ड्राइवर और कंडक्टर की नियुक्ति
  • यात्रियों को मार्ग और समय की सही जानकारी
  • यदि ये कदम समय रहते उठाए जाते, तो स्थिति इतनी बिगड़ती नहीं।

सरकार और विभाग के लिए सबक

रक्षाबंधन जैसे बड़े पर्व के बाद, सरकार और परिवहन विभाग को एक व्यापक योजना तैयार करनी चाहिए जिसमें त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ी संख्या का अनुमान और संसाधनों की पूर्व तैयारी शामिल हो। इसके साथ ही, बसों की लाइव ट्रैकिंग और टिकटिंग सिस्टम को भी मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि भीड़ का सही बंटवारा किया जा सके और यात्रियों को सही समय पर बस उपलब्ध हो सके।

ये भी पढ़ें

Flood havoc in UP: उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर, CM Yogi ने तेज किए राहत-बचाव कार्य
लखनऊ
Uttar Pradesh Floods फोटो सोर्स : Social Media

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 01:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Bus Crisis UP: रक्षाबंधन पर बसों का संकट: सड़कों पर फंसे यात्री, इंतजाम नाकाफी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.