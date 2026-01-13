UP Weather Alert: अगले 48 घंटों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट,पछुआ हवाओं से बढ़ेगी गलन

Cold Wave Alert Returns in UP: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड लौटने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज से शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही सर्द पछुआ हवाओं के कारण अगले 48 घंटों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है। इसके साथ ही कई जिलों में गलन और ठिठुरन बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चल सकती है, जबकि तराई क्षेत्र के 15 जिलों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के 23 जिलों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है।