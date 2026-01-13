13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

जल्द ही श्रीराम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने दी जानकारी

Rahul Gandhi Ayodhya temple darshan : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जल्द ही अयोध्या के राम मंदिर जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। यह बयान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने दिया।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 13, 2026

राहुल गांधी जल्द ही जाएंगे अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने, PC- IANS

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जल्द ही अयोध्या के राम मंदिर जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे।

तनुज पुनिया ने IANS से बातचीत करते हुए कहा कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस समय राहुल गांधी ने खुद कहा था कि मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वे अधूरे मंदिर में पूजा के लिए नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा था कि जब मंदिर पूरी तरह तैयार हो जाएगा, ध्वज और शिखर स्थापित हो जाएंगे और नियमित पूजा शुरू हो जाएगी, तब वे दर्शन करेंगे। चूंकि अब मंदिर का ध्वज लग चुका है, शिखर स्थापित हो गया है और पूजा-अर्चना भी शुरू हो चुकी है, ऐसे में राम मंदिर को पूर्ण माना जा सकता है। इसी कारण राहुल गांधी अब अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे।

अपने समय और सुविधा के अनुसार करेंगे दर्शन

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी अपने समय और सुविधा के अनुसार ही मंदिर जाएंगे। कांग्रेस सांसद ने यह भी स्पष्ट किया कि राहुल गांधी भगवान श्रीराम में आस्था रखते हैं और सभी देवी-देवताओं का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि संसद में दिए गए राहुल गांधी के भाषणों को सुना जाए तो साफ पता चलता है कि उन्होंने भगवान महादेव और भगवान शिव का भी उल्लेख किया है। राहुल गांधी हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं और उसकी परंपराओं का सम्मान करते हैं।

'प्रियंका गांधी एक राज्य तक सीमित नहीं'

इस दौरान यूपी की राजनीति से जुड़े अन्य सवालों पर भी तनुज पुनिया ने प्रतिक्रिया दी। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी की भूमिका पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी एक राष्ट्रीय नेता हैं। पूरा देश उनका सम्मान करता है। वह केरल से सांसद हैं और उनके पारिवारिक रिश्ते रायबरेली, अमेठी और पूरे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उन्हें किसी एक राज्य तक सीमित करके देखना उचित नहीं है।

वरुण गांधी पर भी दी प्रतिक्रिया

वहीं, वरुण गांधी को लेकर पूछे गए सवाल पर तनुज पुनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में उनका पूरे दिल से स्वागत है। उन्होंने कहा कि भाजपा में वरुण गांधी को टिकट तक नहीं दिया गया। अगर वे कांग्रेस में आना चाहते हैं तो पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। तनुज पुनिया के इस बयान के बाद राहुल गांधी के अयोध्या दौरे और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

ये भी पढ़ें

जैकेट की जेब में कोबरा लेकर अस्पताल पहुंचा, बोला- डॉक्टर साहब! इसी ने काटा बचा लीजिए;VIDEO
मथुरा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 05:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / जल्द ही श्रीराम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने दी जानकारी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Weather Alert: अगले 48 घंटों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट,पछुआ हवाओं से बढ़ेगी गलन

यूपी में फिर लौटेगी कड़ाके की ठंड, शीतलहर को लेकर अलर्ट (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

योगी सरकार का AI मिशन, 2000 करोड़ से बदलेगी स्वास्थ्य सेवाएं और सिस्टम की तस्वीर

यूपी में लागू होगा AI मिशन
लखनऊ

लोहड़ी के पर्व पर जमकर थिरकीं लड़कियां, देखें तस्वीरें

लोहड़ी की धूम 2026” कार्यक्रम में छात्राओं ने बिखेरा उल्लास, परंपरा और संस्कृति का रंग (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

मकर संक्रांति पर हाईकोर्ट में अवकाश, 14 जनवरी को इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में होगा कार्य

मकर संक्रांति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवकाश घोषित (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दाम अपडेट, 24 कैरेट गोल्ड और चांदी महंगी

सर्राफा एसोसिएशन ने जारी की खुदरा दरें, निवेशकों में बढ़ी सतर्कता (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.