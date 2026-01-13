Lohri Celebration: लोहड़ी के पर्व पर जमकर थिरकीं लड़कियां, देखें तस्वीरें

कार्यक्रम के दौरान डॉ. रंजीत कौर ने लोहड़ी पर्व की पारंपरिक और ऐतिहासिक रूपरेखा पर प्रकाश डाला। उन्होंने 40 मुक्तों की ऐतिहासिक कथा का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रति 40 सिंहों की आस्था, उनके द्वारा लिखे गए बेदावे को फाड़ने और बलिदान की प्रेरक कथा शामिल रही। इसके साथ ही उन्होंने “सुंदरिया-मुदरिया” की प्रसिद्ध लोककथा भी सुनाई, जिसने छात्राओं को पंजाबी लोक संस्कृति से जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने लोहड़ी से जुड़ी सामाजिक मान्यताओं, कृषि परंपरा और पारिवारिक मूल्यों को भी रेखांकित किया।