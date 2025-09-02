उत्तर प्रदेश में बीते रविवार से हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे राज्य में तबाही मचा दी है। इससे जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित हो गया है। मेरठ-मुरादाबाद में छह और प्रयागराज, बहराइच-गोंडा में सात लोगों की मौत बिजली गिरने के कारण हुई है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते अलीगढ़-हाथरस और मेरठ में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। आदेश के अनुसार, कक्षा 1 से 8 वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे।