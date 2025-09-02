उत्तर प्रदेश में बीते रविवार से हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे राज्य में तबाही मचा दी है। इससे जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित हो गया है। मेरठ-मुरादाबाद में छह और प्रयागराज, बहराइच-गोंडा में सात लोगों की मौत बिजली गिरने के कारण हुई है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते अलीगढ़-हाथरस और मेरठ में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। आदेश के अनुसार, कक्षा 1 से 8 वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे।
अलीगढ़ शहर में तो बारिश ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे शहर और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बारिश-जलभराव के चलते अलीगढ़ में मंगलवार को नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने डीएम के निर्देशों के आधार पर सभी बोर्ड के नर्सरी से लेकर आठवीं तक के स्कूलों में अवकाश करने का आदेश जारी किया है।
मौसम विज्ञानियों का कहना है कि यह बारिश मानसून की ट्रफ लाइन के यूपी के ऊपर सक्रिय होने और एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण हो रही है। इन दोनों मौसमी प्रणालियों के एक साथ सक्रिय होने से प्रदेश में लगातार और भारी बारिश हो रही है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बेहद सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। यह समय घरों से बाहर निकलने के लिए अनुकूल नहीं है।