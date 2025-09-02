Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

बच्चों की बल्ले-बल्‍ले: स्कूलों में छुट्टी की घोषणा, कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद

School Closed: यूपी के कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस को देखते हुए मुरादाबाद, रायबरेली, मेरठ, बरेली, हाथरस और अलीगढ़ में स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी गई है। इस आदेश के अनुसार, 2 सितंबर को कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल मंगलवार को बंद रहेंगे

लखनऊ

Aman Pandey

Sep 02, 2025

Schools Holiday in Ghaziabad

उत्तर प्रदेश में बीते रविवार से हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे राज्य में तबाही मचा दी है। इससे जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित हो गया है। मेरठ-मुरादाबाद में छह और प्रयागराज, बहराइच-गोंडा में सात लोगों की मौत बिजली गिरने के कारण हुई है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते अलीगढ़-हाथरस और मेरठ में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। आदेश के अनुसार, कक्षा 1 से 8 वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे।

अलीगढ़ में स्‍कूल बंद

अलीगढ़ शहर में तो बारिश ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे शहर और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बारिश-जलभराव के चलते अलीगढ़ में मंगलवार को नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।

हाथरस में आठवीं तक के स्कूल बंद

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने डीएम के निर्देशों के आधार पर सभी बोर्ड के नर्सरी से लेकर आठवीं तक के स्कूलों में अवकाश करने का आदेश जारी किया है।

ट्रफ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ का डबल अटैक

मौसम विज्ञानियों का कहना है कि यह बारिश मानसून की ट्रफ लाइन के यूपी के ऊपर सक्रिय होने और एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण हो रही है। इन दोनों मौसमी प्रणालियों के एक साथ सक्रिय होने से प्रदेश में लगातार और भारी बारिश हो रही है।

अगले 24 घंटे बेहद नाजुक, रहें सतर्क

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बेहद सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। यह समय घरों से बाहर निकलने के लिए अनुकूल नहीं है।

Updated on:

02 Sept 2025 09:14 am

Published on:

02 Sept 2025 09:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / बच्चों की बल्ले-बल्‍ले: स्कूलों में छुट्टी की घोषणा, कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद

