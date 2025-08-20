घर के बाहर साइकिल लिए खड़े बच्चों को कार ने रौंद डाला; रोंगटे खड़े करने वाली वारदात का देखें CCTV फुटेज

करीब 2 मिनट के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 बच्चे अपनी साइकिल लिए खड़े हैं। इसी दौरान अचानक तेज रफ्तार SUV मुड़कर आती है और 2 बच्चों को टक्कर मारती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बच्चा घर के गेट में घुस गया और दूसरा बच्चा दूर जा गिरा। घटना की वजह से गेट तक टूट गया।