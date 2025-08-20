घर के बाहर साइकिल लिए खड़े बच्चों को कार ने रौंद डाला; रोंगटे खड़े करने वाली वारदात का देखें CCTV फुटेज

Lucknow Viral Video: लखनऊ के आशियाना इलाके में 6 साल के मासूम को कार ने कुचल दिया। घटना का सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मामला 10 अगस्त का बताया जा रहा है। परिवार ने घटना की शिकायत मंगलवार को दर्ज कराई।
जिसकी वजह बताते हुए घायल के परिजनों ने कहा, '' हमें पहले लगा कि यह महज एक हादसा है, पर जब घटना का CCTV फुटेज सामने आया और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो लगा कि यह जानबूझकर की गई कोशिश थी।''
करीब 2 मिनट के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 बच्चे अपनी साइकिल लिए खड़े हैं। इसी दौरान अचानक तेज रफ्तार SUV मुड़कर आती है और 2 बच्चों को टक्कर मारती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बच्चा घर के गेट में घुस गया और दूसरा बच्चा दूर जा गिरा। घटना की वजह से गेट तक टूट गया।
बच्चे के दादा हरीशंकर पांडेय का कहना है कि उनके पोते को कॉलरबोन और पसलियों में फ्रैक्चर हुआ है। 3 दिन तक पोते को ICU में रहना पड़ा। परिवार का आरोप है कि आरोपी और उसके पिता घटना के बाद अस्पताल तक नहीं आए।
पुलिस की माने तो शिकायत मिलने के बाद आरोपी युवक और उसके पिता के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। 281 (लापरवाह ड्राइविंग), 109(1) (हत्या का प्रयास), और 125(बी) (मानव जीवन को खतरे में डालना) धाराएं आरोपियों पर लगाई गई हैं।
घायल के दादा का मामले को लेकर कहना कि उनका पोता दोस्तों के साथ खेल रहा था, इसी दौरान पड़ोसी के बेटे ने जानबूझकर कार तेज कर दी। उन्होंने घटना को दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या की कोशिश बताया।"