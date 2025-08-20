Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

घर के बाहर साइकिल लिए खड़े बच्चों को कार ने रौंद डाला; रोंगटे खड़े करने वाली वारदात का देखें CCTV फुटेज

Lucknow Viral Video: घर के बाहर साइकिल लिए खड़े बच्चों को कार ने रौंद दिया। रोंगटे खड़े करने वाली वारदात का CCTV फुटेज जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

लखनऊ

Harshul Mehra

Aug 20, 2025

Lucknow Viral Video
घर के बाहर साइकिल लिए खड़े बच्चों को कार ने रौंद डाला। फोटो सोर्स-X

Lucknow Viral Video: लखनऊ के आशियाना इलाके में 6 साल के मासूम को कार ने कुचल दिया। घटना का सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मामला 10 अगस्त का बताया जा रहा है। परिवार ने घटना की शिकायत मंगलवार को दर्ज कराई।

लखनऊ सड़क हादसे का सीसीटीवी वायरल

जिसकी वजह बताते हुए घायल के परिजनों ने कहा, '' हमें पहले लगा कि यह महज एक हादसा है, पर जब घटना का CCTV फुटेज सामने आया और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो लगा कि यह जानबूझकर की गई कोशिश थी।''

लखनऊ
Utter Pradesh News

कार आई और मार दी बच्चों को टक्कर

करीब 2 मिनट के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 बच्चे अपनी साइकिल लिए खड़े हैं। इसी दौरान अचानक तेज रफ्तार SUV मुड़कर आती है और 2 बच्चों को टक्कर मारती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बच्चा घर के गेट में घुस गया और दूसरा बच्चा दूर जा गिरा। घटना की वजह से गेट तक टूट गया।

बच्चे के दादा ने मामले को लेकर क्या कहा?

बच्चे के दादा हरीशंकर पांडेय का कहना है कि उनके पोते को कॉलरबोन और पसलियों में फ्रैक्चर हुआ है। 3 दिन तक पोते को ICU में रहना पड़ा। परिवार का आरोप है कि आरोपी और उसके पिता घटना के बाद अस्पताल तक नहीं आए।

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस की माने तो शिकायत मिलने के बाद आरोपी युवक और उसके पिता के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। 281 (लापरवाह ड्राइविंग), 109(1) (हत्या का प्रयास), और 125(बी) (मानव जीवन को खतरे में डालना) धाराएं आरोपियों पर लगाई गई हैं।

दुर्घटना या हत्या की साजिश?

घायल के दादा का मामले को लेकर कहना कि उनका पोता दोस्तों के साथ खेल रहा था, इसी दौरान पड़ोसी के बेटे ने जानबूझकर कार तेज कर दी। उन्होंने घटना को दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या की कोशिश बताया।"

लखनऊ
Lucknow News

