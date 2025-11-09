Chowkidar Vacancy: पांच वर्षों बाद भी परिषदीय स्कूलों में चौकीदार भर्ती शुरू न होने से सुरक्षा और व्यवस्थाएं गंभीर संकट में

तत्कालीन स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया था कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर है। कई विद्यालयों में सफाईकर्मियों, चौकीदारों अथवा अनुचरों की तैनाती नहीं होने के चलते स्कूल की इमारत, फर्नीचर, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और अन्य शैक्षणिक संसाधनों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। कोविड-19 महामारी के पहले जारी हुए इस आदेश में यह भी उल्लेखित था कि विद्यालयों में स्वच्छता को प्राथमिकता देने तथा परिसर की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए। महामारी और बाद में प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता का हवाला देकर यह निर्णय लगातार लटका रहा, लेकिन अब जब 2025 आ चुका है, तब भी नियुक्ति की स्थिति जस की तस है।