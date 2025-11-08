LDA New Flyover: लखनऊ में 2300 मीटर फ्लाईओवर से बढ़ेगी सीधी कनेक्टिविटी, शहीद पथ और एयरपोर्ट जाना होगा बेहद आसान

लखनऊ विकास प्राधिकरण पिछले कुछ वर्षों से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की दिशा में लगातार काम कर रहा है। चाहे गोमती रिवर फ्रंट का विकास हो, शहीद पथ की चौड़ीकरण परियोजना या शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नए ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण, एलडीए ने शहर की बढ़ती आबादी और यातायात को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार की हैं। यह नया फ्लाईओवर भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। एलडीए अधिकारियों ने बताया कि आने वाले समय में शहर को ग्रीन कॉरिडोर की पूरी श्रृंखला के रूप में कई अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे न केवल शहर का लुक बदलेगा, बल्कि यातायात को भी एक नई दिशा मिलेगी।