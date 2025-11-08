Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

LDA New Flyover: लखनऊ में 2300 मीटर फ्लाईओवर से बढ़ेगी सीधी कनेक्टिविटी, शहीद पथ और एयरपोर्ट जाना होगा बेहद आसान

LDA Project Flyover Construction:   लखनऊ में यातायात को सुगम बनाने के लिए एलडीए ने लामार्टीनियर कॉलेज से जी-20 रोड तक 2300 मीटर लंबे फ्लाईओवर के निर्माण का टेंडर जारी किया है। लगभग 315 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना शहर को 1090 चौराहा, इकाना स्टेडियम, एयरपोर्ट और शहीद पथ से सीधे जोड़ते हुए यात्रा को तेज और आसान बनाएगी।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 08, 2025

एलडीए ने जारी किया 315 करोड़ का टेंडर; हजरतगंज से शहीद पथ तक सफर होगा बेहद आसान (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

एलडीए ने जारी किया 315 करोड़ का टेंडर; हजरतगंज से शहीद पथ तक सफर होगा बेहद आसान (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

LDA New Project Flyover: लखनऊ में यातायात व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने और शहर के सबसे व्यस्त क्षेत्रों में जाम की समस्या को कम करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक और बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है। लामार्टीनियर कॉलेज से जी-20 रोड तक 2300 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य हजरतगंज, 1090 चौराहा, कालीदास मार्ग, विक्रमादित्य मार्ग और आसपास के क्षेत्रों को सीधे शहीद पथ, इकाना स्टेडियम, पुलिस मुख्यालय, एयरपोर्ट और अयोध्या रोड से जोड़ना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए एलडीए ने 315 करोड़ रुपये का टेंडर जारी कर दिया है।

यह फ्लाईओवर ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का हिस्सा है, जिसके माध्यम से शहर में तेज, सुगम और बाधामुक्त परिवहन व्यवस्था तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। एलडीए का कहना है कि यह परियोजना राजधानी की रीढ़ की हड्डी साबित हो सकती है, क्योंकि इससे व्यस्त चौराहों पर ट्रैफिक दबाव कम होगा और हजारों यात्रियों को सीधी पहुंच का लाभ मिलेगा।

एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि शहर में ट्रैफिक को व्यवस्थित बनाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परियोजना के पहले चरण में IIM रोड से पक्का पुल तक बंधा चौड़ीकरण, चार-लेन सड़क और फ्लाईओवर का निर्माण पूरा किया जा चुका है। दूसरे चरण में पक्का पुल से समतामूलक चौक तक बंधा चौड़ीकरण, सड़क निर्माण और आरओबी का निर्माण चल रहा है, जो अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब तीसरे चरण के रूप में लामार्टीनियर कॉलेज से जी-20 रोड तक 2300 मीटर का फ्लाईओवर कम आरओबी बनाया जाएगा।

शहर को मिलेगी नए स्तर की कनेक्टिविटी

यह फ्लाईओवर लामार्टीनियर कॉलेज के सामने से शुरू होगा और पिपराघाट रेलवे लाइन को पार करते हुए सीधे जी-20 रोड से जुड़ेगा। इसके बाद यह मार्ग 1090 चौराहे, कालीदास मार्ग और विक्रमादित्य मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को बिना रुकावट सीधे शहीद पथ तक पहुंचा देगा। इससे न केवल हजरतगंज से शहीद पथ तक का सफर आसान हो जाएगा, बल्कि भारी वाहनों और रोज आने-जाने वाले ऑफिस यातायात को भी बड़ी राहत मिलेगी।

पीआईयू के प्रभारी ए.के. सिंह सेंगर ने बताया कि यह फ्लाईओवर शहर के निचले हिस्सों को ऊपरी हिस्सों से जोड़कर संपूर्ण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। यात्रियों को अब पुलिस मुख्यालय, इकाना स्टेडियम, एयरपोर्ट और अयोध्या रोड जाने के लिए बार-बार सिग्नल, चौराहों और जाम से नहीं गुजरना पड़ेगा।

गोमती नदी पर बनेगा 250 मीटर लंबा ब्रिज

ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा गोमती नदी पर बनने वाला 250 मीटर लंबा ब्रिज है। यह ब्रिज गोमती नदी के दाहिने किनारे स्थित सेना भूमि पर बनने वाली बंधा रोड को सीधे जी-20 रोड से जोड़ेगा। लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस ब्रिज का टेंडर भी जारी हो चुका है, और इसे लगभग एक वर्ष में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस ब्रिज से ग्रीन कॉरिडोर की कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी।

ब्रिज के बनने से न केवल यातायात का विकल्प बढ़ेगा बल्कि उस रास्ते का दबाव भी कम होगा जो फिलहाल एकमात्र मुख्य मार्ग के रूप में उपयोग होता है। इससे आसपास के क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ने और आर्थिक विकास में तेजी आने की संभावना है।

दो साल में मिलेगा शहरवासियों को तोहफा

एलडीए अधिकारियों का कहना है कि फ्लाईओवर को पूरा करने में लगभग दो वर्ष का समय लगेगा। इसके बनते ही लाखों की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। वर्तमान में 1090 चौराहा, विक्रमादित्य मार्ग, जीपीओ, कालीदास मार्ग और अन्य क्षेत्र अत्यधिक ट्रैफिक घनत्व का सामना करते हैं। सुबह और शाम के समय यहां भारी जाम लग जाता है। फ्लाईओवर बनने से इन सभी मार्गों पर जाम की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी।

एलडीए का दावा है कि निर्माण कार्य को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि शहरवासियों को कम से कम असुविधा हो। परियोजना के दौरान ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा और पूरे निर्माण क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम कड़े रहेंगे।

हजरतगंज से शहीद पथ तक यात्रा होगी सुगम

अभी हजरतगंज से शहीद पथ जाने वाले वाहनों को कई सिग्नल और भीड़-भाड़ वाले चौराहों से होकर गुजरना पड़ता है। इससे समय भी अधिक लगता है और प्रतिदिन हजारों वाहन जाम का सामना करते हैं। फ्लाईओवर बनने से इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। शहर के मध्य हिस्से से शहीद पथ तक पहुंचना बेहद आसान और तेज हो जाएगा। शहर के कई निवासियों ने इस परियोजना को लखनऊ के लिए गेम-चेंजर बताया है। उनका कहना है कि यह फ्लाईओवर शहर की आधुनिकता और विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

एलडीए की बड़ी योजनाओं में एक और उपलब्धि

लखनऊ विकास प्राधिकरण पिछले कुछ वर्षों से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की दिशा में लगातार काम कर रहा है। चाहे गोमती रिवर फ्रंट का विकास हो, शहीद पथ की चौड़ीकरण परियोजना या शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नए ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण, एलडीए ने शहर की बढ़ती आबादी और यातायात को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार की हैं। यह नया फ्लाईओवर भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। एलडीए अधिकारियों ने बताया कि आने वाले समय में शहर को ग्रीन कॉरिडोर की पूरी श्रृंखला के रूप में कई अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे न केवल शहर का लुक बदलेगा, बल्कि यातायात को भी एक नई दिशा मिलेगी।

ये भी पढ़ें

UP में 45 हजार से अधिक होमगार्ड भर्ती हेतु ओटीआर अनिवार्य, युवाओं की उम्मीदों को नई रफ्तार मिली
लखनऊ
UP Home Guard Recruitment (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 11:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / LDA New Flyover: लखनऊ में 2300 मीटर फ्लाईओवर से बढ़ेगी सीधी कनेक्टिविटी, शहीद पथ और एयरपोर्ट जाना होगा बेहद आसान

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शाहजहांपुर में जमीन विवाद ने ली किसान की जान, गोली चलने से पहले बनाया वीडियो पुलिस को मिले सबूत

Shahjahanpur Farmer Murder (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

UP में 45 हजार से अधिक होमगार्ड भर्ती हेतु ओटीआर अनिवार्य, युवाओं की उम्मीदों को नई रफ्तार मिली

UP Home Guard Recruitment (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

UP ATS AQIS Terror Link: 4000 पाक नंबरों से जुड़ा बिलाल, अलकायदा संग भारत में बड़े आतंकी हमलों की रच रहा था साजिश

यूपी एटीएस की रिमांड में चौंकाने वाले खुलासे      UP ATS फाइल फोटो     (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

Accident: जन्मदिन पर मिली बुलेट बनी मौत का सबब, बहन को स्कूल छोड़कर लौटते बेटे की फट गई सांसें

बहन को स्कूल छोड़कर लौट रहे 11वीं के छात्र की बस से टकराकर मौत; पिता ने पोस्टमार्टम से किया इनकार (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

UP Scholarship: यूपी स्कॉलरशिप अप्लाई के लिए दोबारा खुलेगा पोर्टल, 3 लाख से ज्यादा छात्रों को राहत

UP Scholarship 2024-25
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.