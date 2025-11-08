Patrika LogoSwitch to English

UP में 45 हजार से अधिक होमगार्ड भर्ती हेतु ओटीआर अनिवार्य, युवाओं की उम्मीदों को नई रफ्तार मिली

UP में होमगार्ड स्वयंसेवकों की 45 हजार से अधिक भर्तियों के लिए प्रक्रिया तेज हो गई है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एनरोलमेंट के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। लिंक जारी होते ही युवाओं में उत्साह बढ़ा है। सरकार पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने पर जोर दे रही है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 08, 2025

UP Home Guard Recruitment (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

UP Home Guard Recruitment (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

UP में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 45 हजार से अधिक पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के लिए अब आवेदन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी तथा आधुनिक हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने शुक्रवार को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) की अनिवार्यता की घोषणा की। इसके साथ ही बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए OTR लिंक भी जारी कर दिया है। अब अभ्यर्थी बिना OTR किए भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

प्रदेश में लंबे समय से होमगार्ड भर्ती की मांग उठ रही थी। सरकार ने विभिन्न जिलों में बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं, आपदा प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए होमगार्ड की कमी को गंभीरता से लेते हुए यह निर्णय लिया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता और अभ्यर्थियों को सुविधा प्रदान करने के लिए  OTR प्रणाली लागू की गई है।

OTR क्यों किया गया अनिवार्य

पुलिस भर्ती बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार शासन ने होमगार्ड के एनरोलमेंट की संपूर्ण प्रक्रिया पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत-

  • -आवेदन प्रक्रिया को सहज, सरल और पारदर्शी बनाना
  • -अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का एकीकृत डेटाबेस तैयार करना
  • -भविष्य की भर्तियों में बार–बार आवेदन भरने की आवश्यकता न रहना
  • -फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत बनाना

मकसद यह है कि भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध, निष्पक्ष और अभ्यर्थियों के हितों के अनुरूप संचालित हो।

OTR के लिए लिंक जारी

  • अभ्यर्थी निम्नलिखित लिंक पर जाकर ओटीआर पूरा कर सकते हैं-
  • upprpb.in
  • apply.upprpb.in

वेबसाइट पर त्वरित सहायता के लिए FAQ और वीडियो गाइड भी उपलब्ध हैं, ताकि ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के अभ्यर्थियों को भी किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

आवेदन प्रक्रिया की झलक

  • . OTR आवेदन का प्रथम और अनिवार्य चरण है।
  • . इसके बाद भर्ती की आधिकारिक विज्ञप्ति अलग से जारी की जाएगी।
  • . विज्ञप्ति जारी होने पर अभ्यर्थी OTR नंबर के माध्यम से आवेदन पूरा करेंगे।

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि OTR  करना आवेदन नहीं, बल्कि उससे पहले का अनिवार्य चरण है।

कौन कर सकता है आवेदन? – पात्रता

होमगार्ड के लिए एनरोलमेंट हेतु कुछ आवश्यक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं

1 शैक्षिक योग्यता

हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य।

2 जिला निवासी होना अनिवार्य

अभ्यर्थी केवल अपने ही जिले की रिक्ति के लिए आवेदन कर सकता है।

3 स्वास्थ्य मानक

  • अभ्यर्थी शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए।
  • दिव्यांग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।

4 कौन–कौन पात्र नहीं?

  • सरकारी/अर्द्ध सरकारी/निगम/स्थानीय निकाय में नियमित नौकरी करने वाले
  • पदच्युत सरकारी कर्मचारी
  • जिन पर आपराधिक मुकदमा लंबित है
  • जिनके एक से अधिक पति/पत्नी जीवित हैं


शारीरिक मानक (Physical Standards)

पुरुष
श्रेणी
ऊंचाई
सामान्य, एससी, ओबीसी168 सेमी न्यूनतम
एसटी160 सेमी न्यूनतम
महिला --------------------------श्रेणीऊंचाई--------वजन
सामान्य/अन्य152 सेमी-----न्यूनतम 40 किग्रा
एसटी147 सेमी-----न्यूनतम 40 किग्रा

भर्ती में मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए कुछ अतिरिक्त अंक भी निर्धारित हैं-

  • -एनसीसी प्रमाणपत्र वाले उम्मीदवारों को 1 से 3 अंक
  • -आपदा मित्र प्रमाणपत्र वालों को 3 अंक अतिरिक्त
  • -चार पहिया वाहन ड्राइविंग लाइसेंस वालों को 1 अंक

इन अतिरिक्त अंकों को लिखित परीक्षा के बाद जोड़ा जाएगा।

  • लिखित परीक्षा – पूरी प्रक्रिया
  • भर्ती बोर्ड के अनुसार-
  • 1 परीक्षा पैटर्न
  • 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा
  • परीक्षा की अवधि 2 घंटे
  • पाठ्यक्रम और परीक्षा नियम जल्द जारी किए जाएंगे।

2 परिणाम और मेरिट

